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Irance ne mogu da pobijede na Svjetskom prvenstvu: Ni Belgija nije uspjela, biće velike drame

Irance ne mogu da pobijede na Svjetskom prvenstvu: Ni Belgija nije uspjela, biće velike drame

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Iran ponovo odigrao neriješeno na Mundijalu, zaustavivši napade Belgije za konačnih 0:0 i za potpunu dramu u grupi.

Belgija i Iran 0:0 na Mundijalu 2026 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Reprezentacija Irana osvojila je bod protiv Belgije u Los Anđelesu, 0:0. Na taj način, Iranci su ostali neporaženi i u drugom meču Svjetskog prvenstva, nakon što su na otvaranju dva puta stizali vođstvo Novog Zelanda, 2:2. U posljednjem, 3. kolu, svi timovi će u grupi imati imperativ pobjede, a Iran će imati istorijsku šansu da se trijumfom protiv Egipta plasira u sljedeću fazu.

Poslije "tvrde" utakmice Belgije i Egipta na spektakularnom "SoFaj" stadionu u Los Anđelesu i uz MVP partije dvojice golmana Alireze Beiranvanda i Tiba Kurtoe, podignut je značaj predstojećeg meča Novog Zelanda i Egipta (ponedjeljak, 3 ujutru) i mečeva posljednjeg kola u subotu u zoru (Egipat - Iran, Novi Zeland - Belgija od 5 časova).

Najbolji igrač Irana Mehdi Taremi golom je završio spektakularnu akciju sa malog fudbala Irana u prvom dijelu meča, ali je sudija poništio taj pogodak jer je bio ofsajd. U nastavku su bolje šanse stvarali Belgijanci, ali nije ih iskoristio Maksim De Kujper. A kada je Natan Ngoj u 68. minutu dobio crveni karton zbog obaranja Taremija u situaciji u kojoj je bio zadnji igrač pred Kurtoom, postalo je potpuno jasno da je remi realnost.

I dogodio se. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Belgija Iran

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