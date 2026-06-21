logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

VAR cirkus! Nevjerica u Los Anđelesu: Taremi dao gol, ali ga je zadnjica poslala u ofsajd (VIDEO)

VAR cirkus! Nevjerica u Los Anđelesu: Taremi dao gol, ali ga je zadnjica poslala u ofsajd (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Na Mundijalu u Los Anđelesu, Iran je postigao gol, ali je VAR odlučio drugačije.

Iran dao gol Belgiji ali poništen zbog ofsajda Izvor: Printscreen/TV Arena sport

Belgija i Iran su se sastali u Los Anđelesu u meču drugog kola grupe "G" na Mundijalu.

Iranci su na iznenađenje mnogih prvi došli do gola, golom Mehdija Taremija, međutim, tada se uključio VAR!

Taremijeva zadnjica bila je u ofsajdu i zbog toga je gol morao biti poništen...

Pogledajte!

Pročitajte i ovo

Tagovi

Mundijal 2026 Iran Belgija VAR (video tehnologija)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC