Nakon zamjenjivanja u 76. minutu, Salah se navodno posvađao sa selektorom Egipta.

Izvor: Dovgan/UK Sports Pics / Sipa Press / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan govorio je o situaciji oko zvijezde tima Mohameda Salaha nakon meča protiv Belgije, u kojem je kapiten "faraona" zamijenjen u 76. minutu.

Salah je u tom susretu imao značajan doprinos, pošto je asistirao kod vodećeg gola Ašura u prvom poluvremenu, ali je njegova izmjena izazvala spekulacije o mogućem nezadovoljstvu i navodnom sukobu sa selektorom.

Vidi opis Mundijalska drama! Salah zamijenjen, pa se posvađao sa selektorom Egipta? Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međutim, Hasan je odbacio takve tvrdnje i istakao da u timu nema povlašćenih igrača.

"Salah je važan igrač za naš tim, kao i svih 26 fudbalera koji su ovdje. Svaki fudbaler koji je nekada radio sa mnom zna da sam uvijek profesionalac i da nemam favorite. Salah je sjajan igrač koji pomaže svojim saigračima. Disciplinovan je i prihvatio je ulogu uzora. Da li će da počne protiv Novog Zelanda ili da li će da bude zamijenjen, to je manje bitno. To je njegova uloga. Svi znaju da radim samo u interesu naše reprezentacije. Razne glasine se šire oko zvijezda, fudbalera i timova, ali Salah je neko ko je veoma disciplinovan. Najnormalnije trenira sa nama i uvijek je prvi fudbaler koji se slaže sa mojim odlukama. Zato mislim da će sve biti kako treba i da ćemo izgledati dobro protiv Novog Zelanda", rekao je Hasan.

Situacija u grupi "G" na Mundijalu je i dalje potpuno otvorena nakon prvog kola, pošto su oba meča završena bez pobjednika. Duel Belgije i Egipta završen je rezultatom 1:1, dok su Novi Zeland i Iran odigrali neriješeno 2:2.

U narednom kolu očekuje se rasplet borbe za plasman dalje, a u centru pažnje ponovo će biti Mohamed Salah i njegov odnos sa selektorom.