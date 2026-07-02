Nek si ti Leo Mesi, briga nas: Pogledajte kako Amerikanci postupaju s najvećim ikada

Lionel Mesi doživio je neobično iskustvo na aerodromu u SAD-u, gdje je detaljno pretresen prije leta za Majami. Pogledajte kako je reagovao.

Izvor: Twitter/@EPL_Gunlukleri/Screenshot

Argentina igra protiv Zelenortskih Ostrva u noći između petka na subotu u Majamiju što je značilo da "gaučosi" treba da otputuju na Floridu iz svoje baze u Kanzas Sitiju (Misuri). Zbog pooštrenih mjera na aerodromima, čak je i Lionel Mesi vidio kako izgleda "domaćinstvo" Sjedinjenih Američkih Država.

Obezbjeđenje na aerodromu detaljno je pretreslo kofer Lionela Mesija, dok su potom koristili i detektor za metal na njemu, da vide da nije spremio nešto da prokrijumčari u avion?

Pogledajte kako je to izgledalo:

Lionel Messi’nin dedektörle arandığı anlar!



Tepkisi her şeyi anlatıyor.



pic.twitter.com/S5gc0u1YCR — EPL Günlükleri #WC2026 (@EPL_Gunlukleri)July 2, 2026



Mesi se samo nasmijao na ovo i pratio je upustva radnika obezbjeđenja, nije želio da pravi dramu, ali je pomalo nevjerovatno da na letu za Majami - gdje već godinama igra fudbal i donosi radost navijačima - moraju baš da pretresu najboljeg fudbalera ikada od glave do pete.

Zbog toga se Sjedinjene Američke Države vode kao dobar organizator, ali ne i domaćin Svjetskog prvenstva, pošto su mnoge mjere koje su preuzeli do sada djelovale nepotrebno.

Podsjetimo, ako Argentina prođe dalje, igraće protiv boljeg iz duela Australije i Egipta.