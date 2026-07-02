Tomislav Ivković pohvalno govorio o Sergeju Barbarezu i "zmajevima".

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

BiH je eliminisana sa Svjetskog prvenstva, ali daleko od toga da je razočarala na Mundijalu. Tim Sergeja Barbareza prvi put u istoriji stigao je nokaut faze, ali dalje nije mogao. SAD je slavila 2:0 i tako poslala "zmajeve" kući.

Uprkos svemu, svi mogu biti zadovoljni izdanjem bh. reprezentativaca. Sličnog mišljenja je i nekadašnji trener Borca Tomislav Ivković, koji je na HRT hvalio selektora Barbareza, reprezentativce BiH, ali i kompletno rukovodstvo.

"Sergej Barbarez nije trener, nije selektor, on je frajer. On je inteligentan, bio je vrhunski igrač, igrao je jako puno godina u Njemačkoj, ima vrhunski status i kad ga vidimo kako vodi ekipu na svoj način, takva mirnoća je zarazna i nema nikakvog pritiska. Niti ga on sam stvara na igrače niti ovi oko njega", istakao je Ivković.

Vidi opis Kakve riječi nekadašnjeg trenera Borca: Sergej Barbarez nije trener, nije selektor - on je frajer! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 17 / 17

Barbarez je uoči starta Mundijala pričao kako je potrebno da se promijeni mentalitet. I čini se da je u tome uspio.

"Vjerujem da su nakon dugo lutanja napravili jednu dobru reprezentaciju. Imaju jednu bazu gdje su sad došli i mladi igrači koji su zaista potentni i koji mogu napraviti drugu budućnost i bolji kvalitet fudbala u BiH, jer su samoj BiH nema toliko talenata. Zato su krenuli putem Hrvatske, da na taj najbolji, najjednostavniji način traže neke svoje igrače koji su dugo godina već vani ili žive s roditeljima vani, da mogu napraviti jaču reprezentaciju i da budu na jednom nivou kakav bismo svi mi htjeli u ovom okruženju", dodao je Ivković.

Tomislav Ivković (65) je proslavljeni jugoslovenski igrač, nekadašnji fudbaler zagrebačkog Dinama i Crvene zvezde, koji je najveći trag ostavio nastupajući u Portugalu, gdje je bio član Sportinga iz Lisabona, Vitorije Setubal i Belenensesa.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a jedno vrijeme radio je i u BiH. Prvo je šest mjeseci sjedio na klupi sarajevskog Željezničara, kratko je bio i sportski direktor Borca, nakon čega je preuzeo klubu Banjalučana u prvoj polovini 2022. godine. Bio je to njegov posljednji trenerski angažman, a trenutno kao stručni konsultant prati mečeve Svjetskog prvenstva na HRT.