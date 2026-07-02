Vrhunska "podvala" fudbalera BiH: Amerikanci nisu ni znali za ovo fudbalsko pravilo, pogledajte

Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva, a Amerikanci nisu znali pravilo o ofsajdu i kada ono ne važi. To je umalo dovelo do gola za "zmajeve".
Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne večeri u Santa Klari odigrala slabu utakmicu protiv Amerikanaca. Balogun i Tilman odveli su domaćina u osminu finala Mundijala, a BIH će imati da žali što nije iskoristila to što je više od pola sata imala igrača više.
U tom periodu utakmice, dakle u posljednjih pola sata, Bosna i Hercegovina igrala je i svoj najslabiji fudbal, daleko lošiji od onog na samom početku meča kada smo vidjeli i po neku šansu pred golom Frisa. Štaviše, u jednoj takvoj situaciji BiH je uspjela da "izvede podvalu" i malo je falilo da vidimo najnevjerovatniji pogodak na ovom turniru, samo iz tog razloga što Amerikanci ne znaju sva fudbalska pravila.
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O čemu se radi? Nikola Vasilj ispucao je loptu prema Edinu Džeki koji je u tom trenutku bio iza odbrane Amerikanaca koji su čekali da sudija pokaže ofsajd. Međutim, nije ga dosudio jer ofsajda nema prilikom izvođenja auta ili gol-auta, što očigledno u sastavu američke reprezentacije nisu znali.
Džeko je na kraju došao do lopte, a šutirao je Ermedin Demirović, što je Fris odbranio i izbacio loptu u korner, dok je i dalje trajao protest Amerikanaca koji su mislili da su oštećeni.
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Na nesreću Bosne i Hercegovine, bila je to jedina situacija kada su uspjeli da "prevare" domaćina. Amerikanci su jednostavno bili znatno bolji, dali su čak četiri gola (od toga dva regularna) i zasluženo idu u osminu finala Svjetskog prvenstva gdje će igrati s Belgijom.