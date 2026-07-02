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"Drugi gol nas je pokosio!" Džeko nakon ispadanja BiH sa Mundijala: "Treba da budemo ponosni na ovo što smo napravili"

"Drugi gol nas je pokosio!" Džeko nakon ispadanja BiH sa Mundijala: "Treba da budemo ponosni na ovo što smo napravili"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Kapiten "zmajeva" odjavio je meč sa SAD i sumirao nastup bh. tima na Mundijalu.

Edin Džeko poslije ispadanja BiH sa Mundijala Izvor: Screenshot

Fudbalska reprezentacija BiH završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala.

Izabranike Sergeja Barbareza je na stadionu u Santa Klari porazila selekcija SAD rezultatom 2:0, čime je zakazala duel sa Belgijom. "Zmajevi" se, sa druge strane, vraćaju kući nakon što nisu uspjeli da produže američki san i naprave novi, istorijski podvig nakon što su u svom drugom nastupu na Mundijalu prošli nokaut fazu.

"Nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe. Na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve, treba da budemo ponosni na ono što smo napravili", rekao je poslije utakmice kapiten Edin Džeko, koji je igru zbog povrede napustio početkom drugog poluvremena.

Nakon što su Amerikanci sredinom nastavka ostali sa desetoricom nakon crvenog kartona Baloguna, bh. tim je bio dominantniji na terenu, ali je pogodak Tilmena iz slobodnog udarca iz 82. minuta riješio meč.

"Na neki način to je bio kraj. Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli da primimo, onda je već bilo malo teže. Poslije tog crvenog kartona smo imali dominaciju ali nas je taj gol pokosio", istakao je Džeko, dodavši:

"Nema neke poruke navijačima, ja to uvijek govorim. Hvala im za sve, hvala im i za ovo Svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas, isto koliko smo mi ponosni na njih."

Da li će Džeko, koji u oktobru puni 40 godina, i dalje igrati za BiH?

"O tom potom, vidjećemo", zaključio je kapiten bh. reprezentacije, koju naredne takmičarske obaveze čekaju već u septembru, kada kreće takmičenje u Ligi nacija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Edin Džeko BiH SAD fudbal zmajevi Mundijal 2026

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