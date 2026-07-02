Barbarez emotivan poslije eliminacije "zmajeva": Ovi mladi momci zaslužuju komplimente, ja ih stvarno volim!

Selektor BIH Sergej Barbarez poslije poraza od SAD u prilično emotivnoj izjavi istakao da je srećan iako je danas tužan dan.

Izvor: Screenshot

Reprezentacija BIH probudila se iz američkog sna. Nakon istorijskog uspjeha i plasmana u nokaut fazu "zmajevi" su završili nastup na Svjetskom prvenstvom porazom 2:0 od selekcije SAD u meču šesnaestine finala odigranom u San Francisku.

Poslije poraza selektor Sergej Barbarez bio je prilično emotivan.

"Kada izgubite uvijek je tako da nešto fali. Utakmicu smo imali pod kontrolom, u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute mi primimo gol našom greškom, tehničkim stvarima, nažalost. U drugom poluvremenu smo pokušali sve. Ovi mladi momci zaslužuju komplimente, ja ih stvarno volim. Izraz lica govori koliko sam srećan iako je danas tužan dan. Nismo još jedan istorijski momenat napravili, ali vjerujemo, idemo dalje", rekao je Barbarez.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BIH nije uspjela da iskoristi igrača više kojeg je imala oko pola sata.

"Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i Zenice protiv Italije, mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacije. Da je bilo malo sreće možda bismo se za nešto borili. Primili smo drugi gol iz tog slobodnjaka, takav je sport", bio je komentar selektora "zmajeva".

"Volim cijelu Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju...", rekao je još Barbarez prije nego što su ga emocije savladale.