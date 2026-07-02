Amerikanac koljenom udario Alajbegovića u glavu: Nakon toga nije dobio ni žuti karton

Nevjerovatno da ni žuti karton nije dobio Tajler Adams za ovakav start.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Djelovalo je da će se mirno završiti prvo poluvrijeme meča Bosne i Hercegovine i SAD, a onda je nastao haos. Prvo je Folarin Balogun dao gol, a onda je umjesto pet igrano više od deset minuta nadoknade zbog divljačkog udara na Kerima Alajbegovića.

U nadoknadi provg poluvremena lopta je bila kod mladog krilnog fudbalera, a onda su ga okružila dva fudbalera Amerike, a jedan ga je udario kolenom pravo u lice. Bio je to Tajler Adams, defanzivni vezista.

Pao je Alajbegović, pritrčali su saigraći, a onda su okružili i sudiju i Adamsa. Dok je jedan dio igrača htio da se obračuna sa Adamsom, drugi dio je pritiskao sudiju koji nije dosudio ništa, pa je Adams prošao bez kartona. Pogledajte kako je to izgledalo:

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Nije to bila jedina situacija u kojoj su mogli da nastradaju igrači Bosne i Hercegovine. U prvom poluvremenu je prvo u duelu sa Folarinom Balogunom nastradao golman Nikola Vasilj koji je zaradio podliv ispod oka, a i Edin Džeko je imao sudar sa Tajlerom Adamsom. Vjerovatno zbog toga i jer je kapiten je najoštrije od svih svojih saigrača tražio da Adams dobije karton.