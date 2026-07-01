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Uživo, Belgija - Senegal: Afrikanci gaze, zasluženo vode 0

Belgija i Senegal igraju meč nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Belgija i Senegal igraju novi meč u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Na stadionu u Sijetlu će odmjeriti snage i ostaje da se vidi ko će proći u osminu finala. Pobjednik ovog meča čeka ishod duela Amerike i Bosne i Hercegovine.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
22:51

45. minut: Kakva odbrana!

Dijao koji je zamijenio na golu Eduara Mendija sjajno je skinuo ovaj šut De Kujpera i ostaje 1:0.

22:26

25. minut: GOL - 0:1!

Habib Dijara daje gol, vodi Senegal!

22:16

13. minut: Kakva šansa!

Ismail Jakobs je kreirao šansu, Kurtoa nije dobro izbacio loptu i do nje je došao Ismaila Sar. Pogodio je stativu, a onda se lopta odbila do njega, ali kako je bio u padu nije uspio da je ubaci u praznu mrežu.

22:01

1. minut - Počeo je meč

21:57

Intoniranje himni

Sledi intoniranje himni, pa početak meča.

21:51

Meč uskoro počinje

Meč u Sijetlu počinje u 22 časa po našem vremenu.

21:31

Kako su ekipe došle do nokaut faze?

Belgija je tek protiv Novog Zelanda upisala pobjedu (5:1) i tako uzela prvo mjesto u grupi "G" ispred Egipta, Irana i Novog Zelanda, Senegal je sa druge strane upisao jedini trijumf protiv Irana (5:0) i sa tri boda je prošao kao trećeplasirani tim iza Francuske i Norveške.

20:57

Sastavi timova

Ovako izgledaju sastavi timova:

  • Belgija: Kurtoa - Kastanj, Mehele, Teate, De Kujper - Tilemans, Vanaken - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare
  • Senegal: Dijao - Dijata - Cis, Nijahate, Jakobs - Dijara, I. Gej, P. Gej - Endiaj, Sar, Mane
20:36

Ko će u osminu finala?

Belgija ili Senegal? Ko će u osminu finala Mundijala? Oko ponoći bi trebalo da dobijemo odgovor na to pitanje.

20:36

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UKRATKO

  • Belgija - Senegal 0:1
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