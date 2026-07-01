Belgija i Senegal igraju meč nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Belgija i Senegal igraju novi meč u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Na stadionu u Sijetlu će odmjeriti snage i ostaje da se vidi ko će proći u osminu finala. Pobjednik ovog meča čeka ishod duela Amerike i Bosne i Hercegovine.

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