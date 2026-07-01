Belgija i Senegal igraju meč nokaut faze Svjetskog prvenstva.
Belgija i Senegal igraju novi meč u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Na stadionu u Sijetlu će odmjeriti snage i ostaje da se vidi ko će proći u osminu finala. Pobjednik ovog meča čeka ishod duela Amerike i Bosne i Hercegovine.
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45. minut: Kakva odbrana!
Dijao koji je zamijenio na golu Eduara Mendija sjajno je skinuo ovaj šut De Kujpera i ostaje 1:0.
25. minut: GOL - 0:1!
Habib Dijara daje gol, vodi Senegal!
13. minut: Kakva šansa!
Ismail Jakobs je kreirao šansu, Kurtoa nije dobro izbacio loptu i do nje je došao Ismaila Sar. Pogodio je stativu, a onda se lopta odbila do njega, ali kako je bio u padu nije uspio da je ubaci u praznu mrežu.
1. minut - Počeo je meč
Intoniranje himni
Sledi intoniranje himni, pa početak meča.
Meč uskoro počinje
Meč u Sijetlu počinje u 22 časa po našem vremenu.
Kako su ekipe došle do nokaut faze?
Belgija je tek protiv Novog Zelanda upisala pobjedu (5:1) i tako uzela prvo mjesto u grupi "G" ispred Egipta, Irana i Novog Zelanda, Senegal je sa druge strane upisao jedini trijumf protiv Irana (5:0) i sa tri boda je prošao kao trećeplasirani tim iza Francuske i Norveške.
Sastavi timova
Ovako izgledaju sastavi timova:
- Belgija: Kurtoa - Kastanj, Mehele, Teate, De Kujper - Tilemans, Vanaken - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare
- Senegal: Dijao - Dijata - Cis, Nijahate, Jakobs - Dijara, I. Gej, P. Gej - Endiaj, Sar, Mane
Ko će u osminu finala?
Belgija ili Senegal? Ko će u osminu finala Mundijala? Oko ponoći bi trebalo da dobijemo odgovor na to pitanje.
Dobro došli
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UKRATKO
- Belgija - Senegal 0:1