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Transfer bomba usred Mundijala: Najtalentovaniji Hrvat prodat za 66 miliona

Transfer bomba usred Mundijala: Najtalentovaniji Hrvat prodat za 66 miliona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladi reprezentativac Hrvatske Luka Vušković prodat je usred Mundijala

Luka Vušković Izvor: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentativac Hrvatske Luka Vuškovićima svega 19 godina, a već je privukao veliku pažnju. Momak rođen u Splitu prešao je iz Totenhema u Brajton u transferu vrijednom 66 miliona dolara, odnosno nešto manje od 58 miliona evra.

O mladom Luki već se govori kao o svjetskom čudu. Prethodnu sezonu proveo je u Hamburgu i u Bundesligi je imao ulogu vrijednu pažnje. Zbog toga pažnja Brajtona ne čudi, pa je i to što je doveden u jednom od najvećih transfera dosad samo pokazatelj da je igrač spreman za veliku scenu.

Mladom fudbaleru ostaju još samo formalnosti, poput ljekarskih pregleda i potpisa višegodišnjeg ugovora. Ovo je sjajna prilika da mladi Hrvat stupi na nešto veću fudbalsku scenu, posebno jer u Totenhemu nije bio viđen onako kako ga navijači trenutno vide na Mundijalu - kao zvijezdu Hrvatske čiji igrački rast nikako ne prestaje.

Ko je Luka Vušković?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Vušković važi za jednog od najvećih fudbalskih talenata na svijetu. U prvi tim Hajduka iz Splita ušao je veoma rano i debitovao svega dva dana nakon što je napunio 16 godina, upravo u velikom derbiju protiv Dinama iz Zagreba. Njegov potencijal brzo je privukao pažnju evropskih velikana, pa ga je Totenhem 2023. godine otkupio za 15 miliona evra i vezao sedmogodišnjim ugovorom.

Kako bi stekao iskustvo, igrao je na pozajmicama u Radomlju i Vesterlou, a od prošlog ljeta nastupa za HSV. Uprkos tome što igra na poziciji štopera, na 26 utakmica postigao je čak pet golova i izrastao u jednog od najvažnijih igrača nemačkog kluba.

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Luka Vušković Totenhem Brajton transferi

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