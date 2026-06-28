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Zlatko Dalić odgovorio kritičarima u Hrvatskoj: "Takmiče se ko će više blatiti i pljuvati, ne razumijem te glave"

Zlatko Dalić odgovorio kritičarima u Hrvatskoj: "Takmiče se ko će više blatiti i pljuvati, ne razumijem te glave"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić oštro je reagovao na kritike i negativne komentare koji su se pojavili pred utakmicu sa Ganom na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Zlatko Dalić odgovorio kritičarima Hrvatske Izvor: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

"Vatreni" su trijumfom nad afričkom selekcijom (2:1) osigurali nokaut fazu Svjetskog prvenstva i igraće protiv selekcije Portugala.

"Vraćamo se u kamp, idemo spremni za Toronto i tu nema puno priče. Bilo je puno sumnji. Ja zaista ne razumijem te naše glave, da se onako sumnja u reprezentaciju. Ova reprezentacija mora biti poštovana i cijenjena, pa čak i da izgubi sve utakmice. I to je definitivno", rekao je Dalić na konferenciji za medije nakon meča sa Ganom.

Hrvatskom selektoru nisu jasni ljudi koji kao da se međusobno takmiče u kritikama njegovog tima.

"A ne da se mi utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će pisati gore komentare i što se to uopšte događa. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zaslužila".

Dalić je podsjetio na veliku podršku hrvatskih navijača koji su došli na stadion u Filadelfiji u velikom broju.

"Danas dođe 40.000 Hrvata da navija za Hrvatsku i da je podrži. Reprezentacija se voli i kada gubi i kada pobjeđuje. Zbog svega što je napravila za ovu državu i za ovaj narod, mora se poštovati. A ne da jedva čekamo jedan poraz pa da svi navale. Čemu to? Ja ne razumijem te ljude, te glave jednostavno ne razumijem".

Na kraju je poručio da se hrvatska reprezentacija uspjela izdignuti iznad svih negativnosti.

Selekciji Hrvatske slijedi utakmica protiv Portugala u Torontu za prolaz u osminu finala Mundijala.

(MONDO)

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Tagovi

Zlatko Dalić Mundijal 2026 Hrvatska

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