Kapiten Hrvatske Luka Modrić dodao je novi rekord sa Svjetskog prvenstva u svoju biografiju.

Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

Hrvatska je pobijedila Ganu (2:1) pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića i osigurala nokaut fazu u kojoj će se sastati sa selekcijom Portugala.

Ipak, prva zvijezda "kockastih" i dalje je vezista Milana Luka Modrić, koji briljira i u 41. godini.

Hrvatski kapiten je sinoć u Filadelfiji asistirao za pobjedonosni pogodak u 83. minutu nakon što je centrirao iz kornera, a Vlašić pogodio za trijumf nad afričkom selekcijom.

Bila je to rekordna asistencija za Modrića, koji je sa 40 godina i 291 danom postao najstariji fudbaler u istoriji, kojem je to pošlo za rukom, odnosno nogom.

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte nalazi se u posljednjim danima svog ugovora sa Milanom, koji ističe u utorak (30. juna). Ostaje da se vidi šta donosi budućnost za magičnog Modrića, ali nedavni izveštaji ukazuju na to da se sprema za oproštaj od "rosonera" nakon jedne sezone u Seriji A.

Vidi opis Luka Modrić je rekorder Mundijala! Mundijal 2026, Gana, Hrvatska Mundijal 2026, Gana, Hrvatska Mundijal 2026, Gana, Hrvatska Mundijal 2026, Gana, Hrvatska Mundijal 2026, Hrvatska, Gana Mundijal 2026, Hrvatska, Gana Mundijal 2026, Hrvatska, Gana Mundijal 2026, Hrvatska, Gana Mundijal 2026, Hrvatska, Gana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Darrian Traynor / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Slabbers/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)