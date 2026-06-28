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Selektor napustio klupu Škotske

Selektor napustio klupu Škotske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Selektor Škotske Stiv Klark podnio je ost.vku na svoje mjesto nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

stiv klark podnio ostavku Izvor: Shutterstock

Nakon što je tokom Svjetskog prvenstva otkaz dobio selektor Tunisa Sabri Lamuši, sada je sa svog mjesta odstupio i Stiv Klark. Iskusni stručnjak koji je napravio ogroman uspjeh plasmanom Škotske na Mundijal dao je ostavku čim je njegov tim matematički ispao sa takmičenja. 

Škotska je jedva savladala Haiti, a onda je poražena od Maroka i Brazila, pa je ostala sa tri boda i na kraju će biti 11. na tabeli trećeplasiranih. Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom 2:1 bilo je jasno da Škoti završavaju takmičenje i 62-godišnjak je podnio ostavku.

Trener koji je prije samo mjesec dana potpisao novi četvorogodišnji ugovor tako je poslije poraza 3:0 od Brazila i 1:0 od Maroka otišao sa klupe. Iako Škotska nikada u istoriji nije prošla grupu na Svjetskom prvenstvu, odlučio je da ipak ode Klark.

"Najemotivniji dio je bio kada sam morao da se oprostim sa igračima bez kojih ne bi bilo uspomena koje smo stvrili od 2019. do sada. Oni zaslužuju svaku pohvalu. Zaista mi je čast što su me zvali "šefe" i što su mi pomogli da ostvarimo uspjeh. Moramo da  budemo bolji ako želimo da se takmičimo na ovom nivou", rekao je Klark. 

Stiv Klark je bio desni bek Sent Mirena i Čelsija u karijeri, a igrao je za Škotsku samo šest puta. Kao trener vodio je Njukasl, VBA, Reding, Kilmarnok, a onda je 2019. preuzeo Škotsku. Srbija ga je dobro zapamtila jer je pod njegovim vođstvom 2020. godine u novembru Škotska na penale savladala "orlove" i plasirala se na Euro 2020.

(MONDO)

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Izvor: BeinSport/Screenshot
Izvor: BeinSport/Screenshot

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