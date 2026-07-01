Hrvatska pričala o njenoj haljini: Voditeljka sačekala trenutak i odgovorila Tomislavu Ivkoviću

Debata koja se Hrvatskom provlači danima, a vezana je za haljinu voditeljke Valentine Miletić, dobila je epilog i napokon je stavljena tačka.

Izvor: Instagram/valentina_miletic_/printscreen, Screenshot/YouTube/@r3pt1l38

Tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu akcenat nije samo na sportu. Brojne teme se provlače, pa je tako u Hrvatskoj pokrenuta i debata o komentaru na račun haljine voditeljke Valentine Miletić. Čitava priča dobila je epilog i čini se da je na ovu temu stavljena tačka.

U emisiji "Amerikana", koja se emituje na HRT-u, poslije pobjede Hrvatske nad Ganom, bivši reprezentativac ove zemlje Tomislav Ivković imao je komentar koji je u javnosti različito protumačen. Dok su jedni smatrali da je riječ o ljubaznom komplimentu i bezazlenom činu komunikacije, drugi su ocijenili da ovakvim opaskama nije mjesto u sportskoj emisiji.

Izvor: Screenshot/Instagram/@valentina_miletic_

"Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan! Ne znam šta je čekala", rekao je Ivković i pokrenuo lavinu komentara.

U studiju je potom uslijedila serija komplimenata. "Tomo, hvala na komplimentima, nisam ovo očekivala. Prebaciću se na ono o čemu smo pričali...", rekla je voditeljka. Međutim, ni Mateoni nije ostao imun na temu, pa je svoje izlaganje započeo riječima: "Haljina je prelijepa."

Na to je Valentina uz osmijeh odgovorila: "Hvala što ste me uhvatili u đir", ali se Ivković ponovo uključio u razgovor. "Nije đir, to je istina", poručio je bivši golman. Situacija je dodatno dobila na zanimljivosti kada je Marko Šapit upitao trećeg gosta u studiju Vedrana Ješea, da li će i on prokomentarisati voditeljkino izdanje. "Ne znam smijem li da pričam ili ne", odgovorio je Ješe u šali, pošto je njegova supruga Martina Ješe vlasnica modnog brenda koji potpisuje haljinu koju je Valentina nosila.

Kako je Valentina Miletić odgovorila?

U jednoj od narednih emisija uslijedio je spreman odgovor Valentine Miletić. Poslije bure na društvenim mrežama sačekala je pravi trenutak i uzvratila: "Moram da primijetim jednu stvar za početak, imate baš lijepa odijela danas. Ne znam zašto ste čekali 20. dan da se ovako sredite", rekla je voditeljka dok su u studiju sjedili Tomislav Ivković, Darko Jozinović i Mario Tokić, što je izazvalo smijeh svih prisutnih.

Razgovor je potom nastavljen komentarom kolege u studiju. Marko Šapit je rekao: "A ja ću primijetiti, iako to postaje opasno, da imaš jako lijepu haljinu." Valentina je potom odgovorila: "Hvala ti, Marko. Iskreno, ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na nekakav kompliment. Ja nisam jedna od tih."

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