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Ludnica pred Hrvatska - Portugal: Vrtoglava cijena ulaznica, traže se desetine hiljada evra

Ludnica pred Hrvatska - Portugal: Vrtoglava cijena ulaznica, traže se desetine hiljada evra

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Cijene ulaznica za meč Hrvatske i Portugala vrtoglavo su poskupile.

Koliko kostaju ulaznice za mec portugal-hrvatska Izvor: Darko Bandic/AP

Duel Hrvatske i Portugalije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izazvao je ogromnu pažnju navijača, a razlog nije samo značaj utakmice. Mnogi vjeruju da bi ovo mogao da bude posljednji nastup Luke Modrića ili Kristijana Ronalda na Mundijalima, što je dodatno povećalo interesovanje za susret.

Zbog toga su cijene ulaznica za meč u Torontu dostigle nevjerovatne iznose. Prema pisanju kanadskih medija, na pojedinim platformama za preprodaju karte se nude i za 30.000 kanadskih dolara, odnosno oko 18.500 evra.

Veliku ulogu u potražnji ima i brojna dijaspora u Kanadi. U širem području Toronta živi oko 140.000 ljudi portugalskog porijekla, dok se procjenjuje da hrvatska zajednica broji oko 35.000 stanovnika. Zbog toga se očekuje gotovo ispunjen stadion i atmosfera dostojna finala. Zanimljivo je da su ulaznice, kada ih je FIFA prošle godine pustila u prodaju, koštale između 335 i 875 kanadskih dolara. Danas je za najjeftinije mjesto potrebno izdvojiti više od 2.600 kanadskih dolara, što dovoljno govori o interesovanju za ovaj meč.

Hrvatska i Portugalija sastaće se 3. jula od 1 čas poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu.

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01:12:56
Priča za medalju: Olivera Moldovan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Hrvatska Portugal Mundijal 2026

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