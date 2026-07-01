Bivši kapiten Njemačke izazvao skandal: Iznio prljav veš, problem su bile i porodice igrača?

Reprezentacija Njemačke je ispala sa Mundijala poslije dramatične završnice i penala protiv Paragvaja. Danima poslije debakla traži se krivac i uzrok problema, a sad se oglasio i bivši kapiten Lotar Mateus.

Izvor: Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši kapiten Njemačke Lotar Mateus ponovo je podigao prašinu u javnosti, tvrdeći da su nesuglasice u svlačionici, ali i prisustvo porodica igrača tokom turnira, mogli da utiču na rano ispadanje reprezentacije sa Svjetskog prvenstva. Nije štedio riječi, opleo je po svima u sastavu Njemačke i ne samo to, paralelni problem, za njega, predstvaljale su djevojke i žene fudbalera.

Njemačka je šokantno eliminisana u osmini finala Mundijala, porazom od Paragvaja poslije penala 4:3, dok je meč u prvih 90 minuta završen 1:1 u Bostonu. Upravo nakon tog poraza Mateus je iznio viđenje problema koji su, prema njegovim riječima, postojali i unutar tima, ali nisu bili vidljivi javnosti.

On se prisjetio i Mundijala iz 1994, kada je, kako kaže, slična situacija takođe pravila tenzije u ekipi. "Postojali su dokumentarci o tome još 1994. i ne mislim da je sada bilo mnogo drugačije. Ima mnogo stvari koje treba obraditi i na terenu i van njega. Supruge, porodice, svi su bili uključeni. Mnogo naslova", rekao je Mateus.

Dodao je i da uključivanje porodica od samog početka nije dobra praksa: "Ne znam zašto porodice moraju da se uključe od starta. Onda dolazi do organizacije putovanja, rezervacija hotela - i sve to postaje tema unutar tima. To se ne vidi u medijima, ali je bilo predmet razgovora", naveo je on.

"Jedan igrač je bio ljut na drugog jer je nečija majka mogla da putuje"

Mateus je otišao i korak dalje, ističući da su se javljale i tenzije među igračima zbog različitog tretmana porodica. "Jedan igrač je bio ljut na drugog jer je nečija majka mogla da putuje, dok su drugom dozvoljene supruga i djeca, a ostali su morali da lete komercijalnim letom", rekao je bivši njemački reprezentativac.

Legendarni fudbaler Njemačke smatra da bi u budućnosti trebalo strože regulisati dolazak porodica tokom turnira i to tek u kasnijim fazama takmičenja. "Na kraju je bilo mnogo nemira, iako to nije izašlo u javnost. Fokus jednostavno nije bio na Mundijalu. Stalno je bio 'porodični dan', pa još jedan 'porodični dan'", rekao je Mateus.

I tu se nije zaustavio. Mateus je nastavio da traži zamjerke: "Nisu bili ni dvije nedelje u Americi, a već su im porodice ponovo bile tamo. Mogu da dođu tek u četvrtfinalu, ako tim ostvari rezultat."

I Lena je kriva

Još jedna od tema koja je aktuelna u Njemačkoj svakako je Lena Vurcenberger. Bivša novinarka i djevojka glavnog trenera Julijana Nagelsmana viđena je u kampu prije turnira. "Ona jednostavno ne bi trebalo da se pojavljuje na slikama prečesto - to ne bi bilo idealno po mom mišljenju", rekao je još tada Mateus, koji je za Njemačku odigrao 150 utakmica.

"Igrači imaju slobodne dane i njihove porodice mogu da dođu u hotel. Lena (Vurcenberger) je to takođe uradila. Iz moje perspektive, mislim da je to sasvim normalno. Lena je mogla da dođe u hotel isto kao i djevojke i supruge igrača. Može se vidjeti ta solidarnost, ali to pravilo ne bi trebalo da važi za selektora. To treba da se dešava u periodu kada igrači viđaju svoje porodice."

Navodno, Nagelsman i Lena počeli su da se zabavljaju ubrzo nakon što se glavni trener Njemačke razveo od supruge Verene 2022. godine, poslije 15 godina braka.

Nagelsman je nakon eliminacije Njemačke pod pritiskom, ali je poručio da nema namjeru da podnese ostavku.

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(MONDO)