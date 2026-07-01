Julijan Nagelsman ne planira da podnese ostavku, a FS Njemačke moraće da plati 14 miliona evra ako ga otpuste zbog ugovora.

Izvor: Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia

Ukoliko Fudbalski savez Njemačke želi da Julijan Nagelsman ode sa klupe, moraće to da plati. Nagelsman je već poručio poslije debakla "pancera" da ne planira da podnese ostavku, iako je jasno da je najodgovorniji za rezultate, prebacujući tako svjesno lopticu u dvorište Saveza.

Sada je otkriveno da je to uradio zbog novca. Ako Nagelsman dobije otkaz, FS Njemačke mora da mu plati 14 miliona evra zbog klauzule u ugovoru koja kaže da su mu to dužni ako "prođe u nokaut fazu".

Ko je i kako odobrio taj ugovor, štetan na račun FS Njemačke, svakako nije razmišljao da nije isto proći u polufinale ili odmah ispasti u prvom kolu nokaut faze. U pitanju je treće Svjetsko prvenstvo zaredom na kome Njemačka nije ostvarila nijednu pobjedu u nokaut rundi i to je sada već za ozbiljnu brigu.

Ko ako ode Nagelsman?

Vidi opis Sad je jasno zašto Julijan Nagelsman ne daje ostavku: Prevario je Nijemce za sve pare Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Marco Bader / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Nagelsman inače ima ugovor do 2028. godine i trebalo bi da vodi "pancere" i na idućem Evropskom prvenstvu, pod uslovom da ne dobije otkaz. Ako ga dobije, i Njemačka mu isplati pomenutu sumu, glavna meta je Jirgen Klop.

Jedan od najboljih trenera svijeta već dvije godine odmara od posla poslije odlaska iz Liverpula i već se izjasnio na ovu temu.

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(MONDO)