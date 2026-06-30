Ko je Lena zbog koje je izbio haos u Njemačkoj? Novinarka "razvela" Nagelsmana, igrači je mrze

Julijan Nagelsman suočava se sa kritikama nakon debakla Njemačke na Svjetskom prvenstvu, a njegova veza sa novinarkom Lenom Vurcenberger dodatno komplikuje situaciju.

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Fudbalska reprezentacija Njemačke doživjela je debakl na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i vraća se kući poslije već prve nokaut runde, odnosno šesnaestine finala. Paragvaj je eliminisao "pancere" poslije penala i tako produbio njihovu katastrofu na Mundijalima, gdje ne znaju za pobjedu u nokaut rundi još od titule 2014. godine u Brazilu, pa se tako traži ko je najodgovorniji za takav epilog.

Najviše se kritikuje njemački fudbaler srpskih korijena Aleksandar Pavlović, a za njim selektor Julijan Nagelsman koji je poručio da neće podnijeti ostavku i da ima ugovor na još dvije sezone, vjerujući da će ga mladost sačuvati na klupi.

Ali, da li je Nagelsman uopšte zaslužio da vodi reprezentaciju Njemačke koju je preuzeo sa samo 35 godina, nakon što je u domovini proglašen za najtalentovanijeg trenera koga su imali? Već sa nepunih 30 je samostalno vodio Hofenhajm i bio je tako pokretač "laptop" generacije, ali pitanje je da li je ostvario svoj potencijal. Još bolje pitanje - zašto nije?

Gdje je Nagelsman pogriješio ovog ljeta?

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Za početak vrijedi istaći da je Julijan Nagelsman "podigao Njemačku na noge" još dok je sezona trajala i kada je govorio o tome koga će zvati, a koga neće na spisak. Igrače je podijelio po profilima i bilo je onih koji mu iz tog razloga nisu bili potrebni, između ostalog nije pozvao nijednog igrača koji je "uživao u kontrama" - kako je sam to opisao - poput Adejemija i Šadea, vjerujući da će njegova ekipa sve vrijeme "daviti" loptu pred golom protivnika i bio je za to u pravu. Ali, nije imao igrača koji bi "razbio" sistem rivala, tvrdoglavo je insistirao na pojedinim igračima, dok je na kraju stvar posebno "uprskao" odlukom da pozove legendarnog Manuela Nojera.

Nagelsman je bio član Minhena 1860 i Augzburga, ali zbog povrede je njegova profesionalna karijera prekinuta. Potiče iz imućne porodice iz Bavarske, a otac mu je bio obavještajac.

To je uzburkalo čitavu svlačionicu jer sve što je Nagelsman prije toga pričao svojim igračima - ispostavilo se da su bile bajke i da je najvažnije u kakvim ste privatnim odnosima sa njim. Tako je i Nojer, inače dvije godine stariji od Nagelsmana, dobio priliku tek na stare zasluge. Povukao se prije dvije godine iz reprezentacije i vrijeme je bilo za mlađe, odnosno za Olivera Baumana koji ima 35 godina i koji je sanjao ovaj trenutak sa "pancerima".

Na ovaj način još jednom je Julijan Nagelsman pokazao da koliko se god razumije u taktiku, u sisteme, da ima razne ideje o tome kako treba trenirati i igrati fudbal - nedostaje mu "ljudska crta" da bi bio selektor.

Promijenio se od Lene

Vidi opis Ko je Lena zbog koje je izbio haos u Njemačkoj? Novinarka "razvela" Nagelsmana, igrači je mrze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Marco Bader / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Mnogi "početka kraja" o veoma talentovanom treneru Julijanu Nagelsmanu povezuju sa njegovim privatnim životom. Još od tinejdžerskih dana bio je sa Verenom, sa kojom ima dvoje djece, da bi se rastali 2023. godine dok je još bio na klupi Bajerna i otkriveno je da je to zbog novinarke Lene Vurcenberger koja je radila tada za tabloid "Bild".

Kada se saznalo za njihovu vezu, posebno jer se pričalo da u "Bild" zbog toga cure povjerljive informacije o Bajernu, dala je otkaz, a ubrzo je i Hasan Salihamidžić smijenio Nagelsmana što je bio presedan na "Alijanc areni".

Bivši njemački reprezentativac Markus Babel kasnije je otvoreno progovorio o atmosferi u svlačionici Bajerna za koji je i sam igrao, a gdje se uveliko pričalo o Leni Vurcebnerger koja je nekoliko godina bila mlađa od Nagelsmana: "Znam da je njegova veza sa novinarkom ’Bilda’ bila ogromna tema u svlačionici. To nikako nije dobro selo igračima. Njegova djevojka je stoga bila veliki problem za Bajern", izjavio je Babel za švajcarski list "Blik".

Istorija se ponavlja

Prema pisanju njemačkih medija, prvenstveno "Bilda", Vurcenbergerova je postala stalna tema u kampu reprezentacije, prije svega jer je stalno bila uz Julijana Nagelsmana i to je počelo svima da smeta.

Opisuju je kao "prisutniju nego što je vjerovatno bila ijedna partnerka nekog njemačkog selektora prije nje". Viđena je kako posmatra treninge sa balkona hotela, ostaje na terenu nakon utakmica dok rezervni igrači treniraju, a čak je snimljena i kako sa Nagelsmanom zajedno vozi bicikl na jutarnji trening.

Lena Vurcenberger u žutoj majici, treća sa leve strane, sa ženama fudbalera.

Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Takav nivo uključenosti stvorio je osjećaj da igrači nemaju svoj prostor. "Naravno da uvijek postoji osjećaj da, kada je šefova supruga u sobi, možda ne možete biti potpuno iskreni za stolom kada razgovarate o selektoru", pisali su mediji.

Ono što je takođe smetalo fudbalerima Njemačke je što je Lena Vurcenberger sjedila odmah iza njemačke klupe tokom mečeva, što je zaista potez bez presedana za koji kažu da "briše granice između privatnog i profesionalnog", da je čak i Lotar Mateus o tome morao da govori.

Izvor: Marco Bader / imago stock&people / Profimedia

"Ona jednostavno ne bi trebali prečesto da se pojavljivljuje na fotografijama, to po mom mišljenju nije idealno", rekao je Mateus i dodao: "Igrači imaju slobodne dane i njihove porodice mogu da dođu u hotel. Lena je to takođe učinila. Sa moje tačke gledišta, to je normalno. Ali to pravilo ne bi trebalo da se odnosi na trenera. To mora da se dešava u vrijeme kada mi igrači viđamo svoje porodice."

Njih dvoje se nisu odvajali ni tokom Svjetskog prvenstva, a selektor je poznat i po tome što se poslije utakmica penjao na tribine kako bi je poljubio, što nije doprinijelo da izgradi autoritet u reprezentaciji, samo da ga izgubi.