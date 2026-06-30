Jirgen Klinsman bljuje vatru: "Kakva je ovo Njemačka? Ni za penale se nismo spremili"

Jirgen Klinsman oštro kritikuje Njemačku nakon eliminacije na Svjetskom prvenstvu, ističući nedostatak pripremljenosti za penale.

Izvor: YouTube//ESPN UK

Legendarni njemački fudbaler i bivši selektor "pancera" Jirgen Klinsman (61) pobesneo je zbog eliminacije svoje reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Njemačka je definitivno najveće razočaranje turnira pošto je ostavila zaista mlak utisak u grupnoj fazi, da bi zatim u prvoj nokaut rundi protiv Paragvaja ispala na penale.

"Očigledno, ovo je jako tužan dan za sve nas u Njemačkoj", rekao je nezadovoljni Nagelsman tokom gostovanja na ESPN-u povodom teškog poraza "pancera".

"Nismo očekivali da ćemo ispasti u prvoj rundi, a način na koji smo ispali je baš razočaravajući. Tim kao da nije bio spreman da preuzme kontrolu nad mečom koji traje 120 minuta, nije bilo energije, agresije, odlučnosti, da se dobije bitka protiv jako dobrog Paragvaja. A, znali smo svi da će biti težak meč".

Kako ističe Jirgen Klinsman, reprezentacija Njemačke više nema identitet: "Na kraju nisu bili spremni ni za penale, što je ludo za nas, mi to obično volimo (Nemačka je često prolazila pobjedama na penale, prim. aut.). Način na koji smo ispali sa Svjetskog prvenstva je sramotan, slama srce, niko to nije očekivao i prilično je užasno kao i u Rusiji i u Kataru. Njemačku ovo sada stavlja u crnu rupu, sve mora da se ispita od glave do repa".

"Priznajte da je ovo katastrofa"

Ono što je najviše zasmetalo Klinsmanu je što je ekipa sve vrijeme djelovala kao da misli da će "lako doći do gola", tako da su se sve vrijeme ponašali kao da ne igraju pod pritiskom.

"Šokiralo me je što nije bilo nikakvog pritiska, pa da sam znao da će se Paragvaj braniti 120 minuta - a znao sam - onda bih igrao odlučnije. Drugačije je skroz u nokaut fazi. To svi znaju. Nije tajna. Način na koji su izvršili svoj plan, koji god da je bio, bio je traljav. Očajni smo bili 120 minuta, nešto je trebalo pokazati", naglasio je Klinsman i rekao da su apsolutno svi odgovorni za ovu katastrofu i da mora da bude analize.

"Ovo je katastrofa. Moraju svi da priznaju da je ovo katastrofa. Često pričamo o tome kakva su očekivanja za Njemačku, četiri puta smo bili šampioni, ako ne dođeš do polufinala - to je katastrofa. Sjećam se da sam se skrivao tri mjeseca poslije Svjetskog prvenstva 1994. godine kad smo ispali. Ovaj tim je izgubio identitet, krivica je na svima njima".