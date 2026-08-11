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ABA liga zvanično ostala bez sportskog direktora

ABA liga zvanično ostala bez sportskog direktora

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Milija Vojinović više neće biti sportski direktor ABA lige, saopšteno je od strane regionalnog takmičenja.

milija vojinovic nije vise sportski direktor aba Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Milija Vojinović je odstupio sa mjesta sportskog direktora ABA lige. Nekada proslavljeni sudija je prethodnih šest godina bio na toj poziciji i sada će neko drugi preuzeti tu pozicju od starta naredne sezone. Njegov ugovor je raskinut obostranim dogovorom.

ABA liga je potvrdila ono o čemu se pisalo prethodnoih dana, kada je bilo naznaka da će Milija Vojinović odstupii sa funkcije i da će preuzeti mjesto sportskog direktora Vojvodine. 

"ABA liga ističe svoju veliku zahvalnost Miliji Vojinoviću za predan rad u posljednim godinama kao i za njegov doprinos razvoju i razvitku regionalnog košarkaškog takmičenja. Liga mu želi mnogo uspjeha i sreće u predstojećoj profeisonalnoj karijeri", navodi se u saopštenju ABA lige koje ističe da će se sada izvršiti svi neophodni koraci da se izabere novi sportski direktor ABA lige.

(MONDO)

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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ABA liga Milija Vojinović

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