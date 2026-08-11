Milija Vojinović više neće biti sportski direktor ABA lige, saopšteno je od strane regionalnog takmičenja.
Milija Vojinović je odstupio sa mjesta sportskog direktora ABA lige. Nekada proslavljeni sudija je prethodnih šest godina bio na toj poziciji i sada će neko drugi preuzeti tu pozicju od starta naredne sezone. Njegov ugovor je raskinut obostranim dogovorom.
ABA liga je potvrdila ono o čemu se pisalo prethodnoih dana, kada je bilo naznaka da će Milija Vojinović odstupii sa funkcije i da će preuzeti mjesto sportskog direktora Vojvodine.
"ABA liga ističe svoju veliku zahvalnost Miliji Vojinoviću za predan rad u posljednim godinama kao i za njegov doprinos razvoju i razvitku regionalnog košarkaškog takmičenja. Liga mu želi mnogo uspjeha i sreće u predstojećoj profeisonalnoj karijeri", navodi se u saopštenju ABA lige koje ističe da će se sada izvršiti svi neophodni koraci da se izabere novi sportski direktor ABA lige.
ABA liga zvanično ostala bez sportskog direktora
(MONDO)
BONUS VIDEO: