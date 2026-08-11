ABA liga zvanično ostala bez sportskog direktora

Milija Vojinović više neće biti sportski direktor ABA lige, saopšteno je od strane regionalnog takmičenja.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Milija Vojinović je odstupio sa mjesta sportskog direktora ABA lige. Nekada proslavljeni sudija je prethodnih šest godina bio na toj poziciji i sada će neko drugi preuzeti tu pozicju od starta naredne sezone. Njegov ugovor je raskinut obostranim dogovorom.

ABA liga je potvrdila ono o čemu se pisalo prethodnoih dana, kada je bilo naznaka da će Milija Vojinović odstupii sa funkcije i da će preuzeti mjesto sportskog direktora Vojvodine.

"ABA liga ističe svoju veliku zahvalnost Miliji Vojinoviću za predan rad u posljednim godinama kao i za njegov doprinos razvoju i razvitku regionalnog košarkaškog takmičenja. Liga mu želi mnogo uspjeha i sreće u predstojećoj profeisonalnoj karijeri", navodi se u saopštenju ABA lige koje ističe da će se sada izvršiti svi neophodni koraci da se izabere novi sportski direktor ABA lige.

(MONDO)

BONUS VIDEO: