ABA liga ostala bez direktora: Vojinović već ima novu funkciju

Milija Vojinović će po svemu sudeći da preuzme direktorsku funkciju u Vojvodini i napustiće to mjesto u ABA ligi.

Izvor: ATA Images/Bane T. Stojanović

ABA liga ostala je bez direktora pošto je Milija Vojinović odlučio da napusti tu funkciju. Na nedavnoj sjednici regionalnog takmičenja dobio je podršku, ali je riješio da promijeni sredinu i umesto toga će preuzeti istu funkciju u novosadskoj Vojvodini.

"Vojinović se povukao sa funkcije direktora i tu funkciju će ubuduće obavljati u Vojvodini.Ovakav košarkaški transfer se dovodi u vezu sa najavljenom saradnjom novosadskog kluba i evroligaša Dubaija", prenosi "Sport klub".

Podsjetimo, ABA liga je otvorila konkurs za mesto komesara takmičenja, predsednika sudijske komisije i disciplinskog sudiju, a izgleda da će morati da raspiše konkurs i za mjesto sportskog direktora.

(Sport klub/MONDO)

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