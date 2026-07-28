Novi predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović raspisao je konkurs za izbog tri funkcije u regionalnom takmičenju koje će se baviti sudijama i disciplinskim postupcima.
ABA liga pravi određene promene. Novi predsjednik takmičenja je prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović koji je kao jednu od prvih odluka doneo konkurs za nove pozicije. U pitanju su tri ključna mjesta koja su odgovorna za suđenje i disciplinu.
Raspisan je konkurs za novog predsjednika sudijske komisije (do sada je to bio Saša Maričić), komesara za delegiranje sudija (bio Srđan Dožai) i disciplinskog sudiju (bio Hrvoje Vidan).
Prva odluka Ostoje Mijailovića u ABA ligi
Na zvaničnom sajtu ABA lige detaljno je obrazloženo sve, za svaku funkciju ponaoso - šta se traži od svakog od njih, kakve su njihove dužnosti, kakve kvalifikacije je neophodno da imaju, koja dokumenta moraju da podnesu i kome da se obrate.
Rok za podnošenje zahtjeva za sve tri funkcije je do 7. avgusta do 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Konačna odluka o tome ko će preuzeti sve tri funkcije biće donesena najkasnije 15. avgusta.
#ABALigaopens application process for three positions: President of the Refereeing Commission, Commissioner for Referee and Delegate Appointments, and Disciplinary Judge.— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)July 28, 2026
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