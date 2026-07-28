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Prva odluka Ostoje Mijailovića u ABA ligi

Prva odluka Ostoje Mijailovića u ABA ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novi predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović raspisao je konkurs za izbog tri funkcije u regionalnom takmičenju koje će se baviti sudijama i disciplinskim postupcima.

Ostoja Mijailović raspisao tri konkursa u ABA ligi Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

ABA liga pravi određene promene. Novi predsjednik takmičenja je prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović koji je kao jednu od prvih odluka doneo konkurs za nove pozicije. U pitanju su tri ključna mjesta koja su odgovorna za suđenje i disciplinu.

Raspisan je konkurs za novog predsjednika sudijske komisije (do sada je to bio Saša Maričić), komesara za delegiranje sudija (bio Srđan Dožai) i disciplinskog sudiju (bio Hrvoje Vidan).

Na zvaničnom sajtu ABA lige detaljno je obrazloženo sve, za svaku funkciju ponaoso - šta se traži od svakog od njih, kakve su njihove dužnosti, kakve kvalifikacije je neophodno da imaju, koja dokumenta moraju da podnesu i kome da se obrate.

Rok za podnošenje zahtjeva za sve tri funkcije je do 7. avgusta do 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Konačna odluka o tome ko će preuzeti sve tri funkcije biće donesena najkasnije 15. avgusta.

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Tagovi

ABA liga košarka Ostoja Mijailović

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