Novi predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović raspisao je konkurs za izbog tri funkcije u regionalnom takmičenju koje će se baviti sudijama i disciplinskim postupcima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

ABA liga pravi određene promene. Novi predsjednik takmičenja je prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović koji je kao jednu od prvih odluka doneo konkurs za nove pozicije. U pitanju su tri ključna mjesta koja su odgovorna za suđenje i disciplinu.

Raspisan je konkurs za novog predsjednika sudijske komisije (do sada je to bio Saša Maričić), komesara za delegiranje sudija (bio Srđan Dožai) i disciplinskog sudiju (bio Hrvoje Vidan).

Vidi opis Prva odluka Ostoje Mijailovića u ABA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Na zvaničnom sajtu ABA lige detaljno je obrazloženo sve, za svaku funkciju ponaoso - šta se traži od svakog od njih, kakve su njihove dužnosti, kakve kvalifikacije je neophodno da imaju, koja dokumenta moraju da podnesu i kome da se obrate.

Rok za podnošenje zahtjeva za sve tri funkcije je do 7. avgusta do 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Konačna odluka o tome ko će preuzeti sve tri funkcije biće donesena najkasnije 15. avgusta.

#ABALigaopens application process for three positions: President of the Refereeing Commission, Commissioner for Referee and Delegate Appointments, and Disciplinary Judge.



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