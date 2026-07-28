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Partizan objavio dva nova potpisa pred put u Luksemburg 1

Partizan objavio dva nova potpisa pred put u Luksemburg

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sergej Mladenović i Stefan Đurović potpisali su trogodišnje ugovore sa Partizanom i pokušaće da se dokažu Saši Iliću i da se izbore za mjesto u prvom timu.

Partizan priključio dvojicu igrača Teleoptika Izvor: MN PRESS

Pred revanš sa ekipom UNA Štrasen i put u Luksemburg na meč Lige konferencija Partizan se oglasio i potvrdio dva potpisa. U pitanju su dvojica mladih igrača Teleoptika Sergej Mladenović i Stefan Đurović koji su potpisali prve ugovore sa crno-bijelima.

Sergej je u martu proslavio 19. rođendan i igra u veznom redu, dok će Stefan u avgustu da postane punoljetan i može da igra na sredini terena i na desnom krilu.

"Obojica talentovanih fudbalera su potpisala ugovor na po tri godine i u narednom periodu se od njih očekuje da se izbore za minutažu u ekipi trenera Saše Ilića", navodi se u saopštenju kluba.

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Tagovi

FK Partizan fudbal FK Teleoptik

Komentari 1

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Jole

Matori, nema vise 15, 16, godina. I dokle samo vezni...

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Hvala što ste poslali vijest.

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