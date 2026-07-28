Zašto se Novak Đoković uvijek vraća u Crnu Goru? "Ovo nema nigdje na svijetu"

Srpski teniser Novak Đoković odmara sa porodicom u Crnoj Gori i to je lokaciju koju godinama bira.

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odmara u Crnoj Gori. Po povratku iz Njujorka gdje je promovisao svoj dokumentarni film i gledao finale Svjetskog prvenstva, snimljen je na dobro poznatoj lokaciji.

Čitava porodica Đoković je ponovo na crnogorskom primorju, pošto je srpski as snimljen u društvu brata Đorđa, sina i ćerke Stefana i Tare, ali i mnogih fanova koji su ga u prolazu zamolili za fotografiju.

Nije tajna da je Novak ponosan na crnogorske korijene i zato se zauvijek rado vraća u ovu zemlju...

Đoković ni ove sezone neće nastupati na Mastersu u Kanadi i čeka se njegova odluka oko nastupa u Sinsinatiju. Ne bi bilo čudo da sa odmora ode pravo u Njujork gdje će ponovo imati šansu 25. grend slem titulu u karijeri. Ipak, ne izgleda kao da mu je tenis prioritet u ovoj fazi karijere, pa je očekivano da uzme još jednu dužu pauzu prije US Opena.

Zašto baš Crna Gora?

Najuspješniji Srbin svih vremena je u nekoliko navrata pričao o "ljubavi" prema Jadranskom moru, a nije zanemarljiv ni detalj da vuče crnogorske korijene.

"Puno sam vremena provodio u Crnoj Gori u posljednje četiri godine, uglavnom u ljetnom ili proljećnom periodu, kada malo otopli na primorju, isključivo zbog toga što imam mogućnost da nekako iskombinujem i odmor i da krenem sa pripremama. Tenis je sport koji se igra napolju, koji vječito ‘juri sunce’, kako mi teniseri volimo da kažemo, i onda su mi potrebni takvi uslovi. Imam ih na crnogorskom primorju. Rado sam provodio to vreme, rado ću se vratiti i ove godine u tom periodu“, rekao je Đoković za "Vijesti" jednom prilikom.

Podsjetio je na jake veze sa Crnom Gorom. "Moja veza sa Crnom Gorom se prostire na više krakova. Naravno, moji korijeni su odavdje, moj deda, moj pradeda, sa Čeva su se spustili u Jasenovo polje, Nikšić, pa su onda otišli u Kosovsku Mitrovicu, potom i u Beograd. Jako sam ponosan na svoje korijene, trudim se da održim kontakt i sa širom rodbinom Đokovića, bio sam prije nekoliko godina i na skupu u Jasenovom Polju. Potom vjenčanje na Svetom Stefanu 2014. godine – to su za mene najljepša sjećanja, ne samo iz Crne Gore već uopšte u mom životu. Eto, i dvoje djece smo imenovali po Crnoj Gori – Stefan po Svetom Stefanu, Tara po reci Tari. Mnogo je lijepih veza. Cijelo svoje djetinstvo sam proveo ovdje, ponajviše zbog toga što imamo rodbinsku i familijarnu vezu sa Crnom Gorom, ali i zbog toga što je i crnogorsko more za sve nas koji smo dolazili iz Srbije najbliže i naljepše more. Jedan period u mojoj karijeri nisam dolazio u Crnu Goru, pa sam ponovo počeo da se vraćam od 2019. i 2020. i sada ne propuštam nijedno ljeto“.

Đoković pored pored Jadranskog mora obožava i Durmitor koji ima nestvarnu prirodu. "Durmitor sam takođe obišao, nekoliko puta u ljetnom periodu, jednom i u zimskom. Takvu planinu još u životu nisam vidio. Naravno, ja sam odrastao na Kopaoniku i Kopaonik ima posebno mjesto u mom srcu, tamo sam i počeo da igram tenis, ali Durmitor i Crno jezero – takvu ljepotu nigdje nisam vidio, a obišao sam puno planina i zemalja po svijetu. Ta divlja lepota koju Crna Gora poseduje i koju ima da ponudi svijetu je nešto što je stvarno fascinantno. Ne moram da pričam o potencijalu, ljudi to osjećaju i vide i stvarno sam ponosan što moji korijeni dolaze odavdje", poručio je Đoković.