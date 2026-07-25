Pričalo se o Zvezdi, pa o Partizanu: Tornike Šengelija završio u ABA ligi

Tornike Šengelija je na korak od dolaska u redove Dubaija za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Pričalo se da će Tornike Šengelija završiti u Partizanu, ali to nije slučaj. Ipak, dolazi u ABA ligu pošto prema pisanju "Encestanda" stiže u Dubai. Zapravo će platiti 900.000 evra da bi izašao iz ugovora sa Barselonom i ponovo radio sa Ćavijem Paskvalom u Dubaiju.

Tornike Šengelija je u prethodnim sezonama povezivan i sa Crvenom zvezdom, ali iskusni 35-godišnji krilni centar nikada nije stigao do Beograda. Ipak igraće u Beogradu ABA ligu u nekim mečevima kao član Dubaija. Sa 35 godina mogao bi prvi put da stigne u ABA ligu nakon što je igrao za Valensiju, Šarlroa, Pepinster, Baskoniju, CSKA, Virtus, Barselonu i Čikago i Bruklin u NBA ligi.

Dubai je već na mjestu krilnog centra doveo Džarona Blosomgejma, a tu su Filip Petrušev, Nemanja Dangubić, Davis Bertans i Avudu Abas. Od pojačanja su stigli i Eli Okobo i Dejvion Minc, a otišli su Nejt Mejson, Bugi Elis, Taran Armstrong, Met Rajan i Bruno Kaboklo.