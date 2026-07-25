logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pričalo se o Zvezdi, pa o Partizanu: Tornike Šengelija završio u ABA ligi

Pričalo se o Zvezdi, pa o Partizanu: Tornike Šengelija završio u ABA ligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Tornike Šengelija je na korak od dolaska u redove Dubaija za narednu sezonu.

Tornike Šengelija ide u Dubai Izvor: MN PRESS

Pričalo se da će Tornike Šengelija završiti u Partizanu, ali to nije slučaj. Ipak, dolazi u ABA ligu pošto prema pisanju "Encestanda" stiže u Dubai. Zapravo će platiti 900.000 evra da bi izašao iz ugovora sa Barselonom i ponovo radio sa Ćavijem Paskvalom u Dubaiju. 

Tornike Šengelija je u prethodnim sezonama povezivan i sa Crvenom zvezdom, ali iskusni 35-godišnji krilni centar nikada nije stigao do Beograda. Ipak igraće u Beogradu ABA ligu u nekim mečevima kao član Dubaija. Sa 35 godina mogao bi prvi put da stigne u ABA ligu nakon što je igrao za Valensiju, Šarlroa, Pepinster, Baskoniju, CSKA, Virtus, Barselonu i Čikago i Bruklin u NBA ligi.

Dubai je već na mjestu krilnog centra doveo Džarona Blosomgejma, a tu su Filip Petrušev, Nemanja Dangubić, Davis Bertans i Avudu Abas. Od pojačanja su stigli i Eli Okobo i Dejvion Minc, a otišli su Nejt Mejson, Bugi Elis, Taran Armstrong, Met Rajan i Bruno Kaboklo. 

Tagovi

Tornike Šengelija KK Dubai ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC