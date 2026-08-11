Gdje je Nemanja Radonjić? Već 40 dana nema klub, a ponude su "Bože sačuvaJ"

Nemanja Radonjić je slobodan agent nakon odlaska iz Crvene zvezde, a čeka ozbiljnu ponudu iz inostranstva. Takve, za sada, nema.

Izvor: VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Povremeni reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić bez kluba je još od 1. jula, kada mu je istekla ugovorna obaveza sa Crvenom zvezdom za koju nije igrao još od kada ga je Stanković precrtao iz tima tokom proljeća. Niz disciplinskih prekršaja uticao je na to da Radonjić ne zauzme mjesto u timu večeras protiv Hapoel Berševe, nego da kao slobodan agent čeka ponudu, a njih za sada zaista ima premalo.

Prema informacijama portala "FootMercato", Radonjić je i dalje san čelnika Persije iz Džakarte, ali je strpljiv i čeka neku ozbiljniju ponudu koja bi mogla da se pojavi na kraju ljetnjeg prelaznog roka.

"Nemanja Radonjić pred sobom ima nekoliko mogućnosti poslije teškog perioda u Crvenoj zvezdi. Interesovanje pokazuju klubovi sa Bliskog istoka i iz Južne Koreje. Takođe, na stolu je i dalje ponuda iz Džakarte. Igrač će u skorije vrijeme morati da odluči o sljedećem koraku u karijeri", stoji u tekstu francuskog portala, uz podsjećanje da su ga pratili i klubovi iz Katara i Irana, dakle ipak daleko od Evrope.

Zašto je Zvezda precrtala Radonjića?

Napravio je Nemanja Radonjić više disciplinskih prekršaja zbog kojih je Dejan Stanković odlučio da ga skloni, a dobio je podršku i ljudi iz rukovodstva, koji su pamtili njegove "nestašluke" i iz perioda Vladana Milojevića.

"Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada vidio. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti rijetko ko može. To je igrač najvišeg nivoa", pričao je prije nekoliko mjeseci Stanković.

"On je za Zvezdu pojačanje vrijedno minimum 15 do 20 miliona evra. Mi taj novac nemamo, to jednostavno nije naša realnost. Ne možemo da priuštimo ni mnogo manje iznose, a kamoli 15 ili 20 miliona, ali to je njegova stvarna vrijednost na tržištu."

"Kao što je rekao i direktor Terzić: 'Deki me je zamolio'. Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi".

Gdje je igrao sve Radonjić?

Nemanja Radonjić ima 30 godina i promenio je veliki broj klubova u karijeri. Počeo je u rodnom Nišu i stigao zatim do Partizana iz koga je otišao u Rumuniju (Akademija Hadži), pa u Romu. Odatle se vratio u Srbiju u dresu Čukaričkog, pa ga je Zvezda "oživjela" 2017. godine i prodala ga godinu dana kasnije u Olimpik iz Marseja za 12 miliona evra. Igrao je još za Marsej, Hertu, Benfiku, Torino i Majorku, pa se u Zvezdu vratio u ljeto 2024. godine. Tek povremeno je pokazivao svoj talenat.

Ukupno je u dresu Zvezde odigrao 94 utakmice i na njima je zabilježio 23 gola i 13 asistencija. Samo je još u Marseju odigrao više od 50 mečeva.

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Pogledajte 00:52 Dejan Stanković o Radonjiću Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)