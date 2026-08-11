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Dušan Vlahović će igrati za Bešiktaš skoro do 30: Otkriveni svi detalji

Dušan Vlahović će igrati za Bešiktaš skoro do 30: Otkriveni svi detalji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović narednih dana će zvanično postati igrač Bešiktaša.

Dusan vlahovic potpisao za besiktas svi detalji ugovora Izvor: x.com/yagosabuncuoglu/montaža

Srpski centarfor Dušan Vlahović definitivno je igrač Bešiktaša. Turski novinar Jagiz Sanbunčuoglu objavio je da će Beograđanin biti igrač tamošnjeg tima tri godine, do 2029, kada bude imao 29 godina. Svi detalji ovog posla su dogovoreni i papiri su sada u rukama Vlahovićevih advokata, koji će ih detaljno proći do potpisa ugovora.Dušan bi narednih dana treblo da doputuje u Istanbul i da postane igrač "Crnih orlova".

Nakon što je dogovorio i iznos svoje plate i visinu bonusa za potpis ugovora, Vlahović je definitivno pružio ruku Turcima i postaće član tima trenera Vinćenca Italijana, sa kojim je sa velikim uspjehom sarađivao u Fiorentini.

Vlahović je dugo pregovarao sa Bešiktašom i pristao na platu od osam miliona evra, dok je Bešiktaš isprva nudio 10, a zauzvrat je dogovorio veći bonus, odnosno proviziju od prvobitnih 10 miliona evra. Taj novac biće uplaćen njemu, agentu i navodno njegovom ocu Milošu, o kojem su u Italiji često pisali prethodnih dana.

Dušan je bio slobodan igrač mjesec i po, jer se posljednjeg dana juna zvanično rastao sa Juventusom sa istekom ugovora.

Bonus video: 

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00:27
Dušan Vlahović gol Fiorentini
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

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Dušan Vlahović Bešiktaš

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