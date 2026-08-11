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Dušan Vlahović ima novi klub: Čim napravi sljedeći korak, dobiće ogromno bogatstvo

Dušan Vlahović ima novi klub: Čim napravi sljedeći korak, dobiće ogromno bogatstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Čini se da je sve dogovoreno, pa će Bešiktaš i Dušan Vlahović potpisati višegodišnju saradnju.

Dušan Vlahović u Bešiktašu Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Vlahović karijeru će nastaviti u Turskoj, gdje će potpisati ugovor sa veoma ambicioznom ekipom Bešiktaša! Kako prenose izvori iz Italije, ostao je samo još jedan korak prije nego što saradnja jednog od najboljih turskih klubova i doskorašnjeg napadača Juventusa ne bude ozvaničena.

Italijanski novinar Nikolo Skira tvrdi da je pitanje trenutka u kojem će Vlahović kao slobodan igrač potpisati ugovor sa turskim klubom. Navodno, već su poznati i detalji - Vlahović će dobiti ogroman bonus za potpisivanje trogodišnjeg ugovora, a Turci će se obavezati na godišnju platu od čak 8.000.000 evra, kao i dodatne bonuse.

Važnu ulogu u pregovorima odigrao je italijanski trener Vinćenco Italijano kojeg Dušan Vlahović dobro poznaje iz dana kada je nosio dres Fiorentine. Istina, na odluku srpskog fudbalera uticalo je i to što najbogatiji evropski klubovi nisu bili dovoljno agresivni u pokušajima da ga privuku ovog ljeta.

U prethodnom periodu govorilo se o interesovanjima Barselone, Real Madrida i Atletiko Madrida, ranije je postojalo određeno interesovanje iz Premijer lige, a pored Juventusa sa kojim je dugo pregovarao Vlahović je bio u kontaktu i sa Napolijem. Po tvrdnjama Skire, Dušan Vlahović je odbio veoma unosnu ponudu iz Saudijske Arabije jer nije želio da napusti Evropu.

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš

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