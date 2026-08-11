Dušan Vlahović ima novi klub: Čim napravi sljedeći korak, dobiće ogromno bogatstvo

Čini se da je sve dogovoreno, pa će Bešiktaš i Dušan Vlahović potpisati višegodišnju saradnju.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Vlahović karijeru će nastaviti u Turskoj, gdje će potpisati ugovor sa veoma ambicioznom ekipom Bešiktaša! Kako prenose izvori iz Italije, ostao je samo još jedan korak prije nego što saradnja jednog od najboljih turskih klubova i doskorašnjeg napadača Juventusa ne bude ozvaničena.

Italijanski novinar Nikolo Skira tvrdi da je pitanje trenutka u kojem će Vlahović kao slobodan igrač potpisati ugovor sa turskim klubom. Navodno, već su poznati i detalji - Vlahović će dobiti ogroman bonus za potpisivanje trogodišnjeg ugovora, a Turci će se obavezati na godišnju platu od čak 8.000.000 evra, kao i dodatne bonuse.

Excl. - Dusan#Vlahovicis one step away to join#Besiktasas a free agent. Contract until 2029 (8M/year + bonuses) and a huge bonus at the signing. Coach#Italianois having a key-role in the deal. Besiktas are confident to close. Vlahovic turned down a bid from Saudihttps://t.co/qDWAbiUCJK — Nicolò Schira (@NicoSchira)August 10, 2026

Važnu ulogu u pregovorima odigrao je italijanski trener Vinćenco Italijano kojeg Dušan Vlahović dobro poznaje iz dana kada je nosio dres Fiorentine. Istina, na odluku srpskog fudbalera uticalo je i to što najbogatiji evropski klubovi nisu bili dovoljno agresivni u pokušajima da ga privuku ovog ljeta.

U prethodnom periodu govorilo se o interesovanjima Barselone, Real Madrida i Atletiko Madrida, ranije je postojalo određeno interesovanje iz Premijer lige, a pored Juventusa sa kojim je dugo pregovarao Vlahović je bio u kontaktu i sa Napolijem. Po tvrdnjama Skire, Dušan Vlahović je odbio veoma unosnu ponudu iz Saudijske Arabije jer nije želio da napusti Evropu.