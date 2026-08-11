"Nisam se samo pojavila i postala šampionka": Ivana Španović ide po novu medalju u Birmingemu

Nakon što je osvojila veliki broj medalja u skoku udalj, Ivana Španović ima priliku da na Evropskom prvenstvu osvoji odličje i u troskoku.

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Srpska atletičarka Ivana Španović bez mnogo problema je ostvarila zacrtani plan u kvalifikacijama na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Ona je već u prvom skoku preskočila zacrtanu granicu i obezbedila finale takmičenja u troskoku, pa ćemo je gledati i u borbi za medalju koja bi bila samo još jedna potvrda impresivne karijere.

Španović je godinama bila jedna od najboljih atletičarki planete u disciplini skok udalj, ali se zatim prebacila na troskok koji joj sada više odgovara. Nastavila je da bilježi velike rezultate, pa i pred finale Evropskog prvenstva najavljuje da može da se približi daljinama koje je isplanirala.

"To je uvijek plan, ako može da se preskoči u prvom. Još kad sam vidjela da skačem prva... Najslađe", rekla je Ivana Španović za Sport Klub i dodala: "Nisam se ja samo pojavila i postala evropska i svjetska prvakinja koja je istrajala duži vremenski period. Ovde je sada pitanje vremena koliko mi je potrebno vremena, kao i koliko imam vremena da tijelo može to da izvede. Ipak, dok sam zdrava, sve me ovo uzbuđuje i vjerujem da ću da se približim tim daljinama koje sam zamislila."

Ivana je već u prvoj seriji preskočila zacrtanu normu i više nije bilo potrebe da skače, a to je bilo dovoljno da na kraju kvalifikacija podijeli šestu poziciju. Jasno je da Ivana može i bolje, odnosno da će skočiti dalje kada počnu borbe za medalju koja stvarno nije daleko od najtrofejnije srpske atletičarke.

"Da pričamo o skoku udalj, znala bih šta da kažem, ali... Najbolje Evropljanke u troskoku su van staze iz objektivnih razloga, a tu je i smjena generacija. Sve smo tu negdje. Svaka vrijedi za pobjedničko postolje. Samo su nijanse u pitanju", zaključila je srpska atletičarka.

Tokom bogate atletske karijere Ivana Španović je osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, jednu zlatnu i dvije bronzane medalje na svjetskim prvenstvima na otvorenom, dva zlata, srebro i bronzu na svjetskim prvenstvima u zatvorenom, dva zlata i srebro na evropskim prvenstvima na otvorenom, tri zlata i bronzu na evropskom prvenstvima u zatvorenom, kao i pet zlata u Dijamantskoj ligi. Tu su još i zlatna medalja sa Mediteranskih igara, zlatna medalja sa Univerzijade, srebro sa Kontinentalnog kupa i brojni uspjesi u mlađim kategorijama - sve u disciplini skok udalj.

Ivana Španović se tokom 2025. godine u potpunosti prebacila na troskok, koji joj je sada prioritetna disciplina. Do sada je dva puta bila šampionka Balkana u troskoku, a jednom i šampionka Srbije u toj disciplini. Kroz karijeru je postavila čak 32 nacionalna rekorda i to u različitim disciplinama - 13 puta u skoku udalj na otvorenom, 16 puta u skoku udalj u zatvorenom, a po jednom u trci na 60 metara, petoboju i troskoku.