Ivana Španović odgovorila na "zabranjeno" pitanje pred Evropsko prvenstvo

Ivana Španović je pred početak Evropskog prvenstva u atletici pričala i o odlasku u penziju. Nešto što ni Novak Đoković ne voli da čuje...

Izvor: MONDO/Matija Popović

Ivana Španović (36) ne odustaje, osvojila je "brdo" medalja i želi još. Želi isto i na predstojećem prvenstvu Evrope u Birmingemu gdje će se takmičiti u svojoj novoj disciplini - troskoku. Tamo će prvi 10. avgusta (20.55h) da učestvuje u kvalifikacijama, pa onda i u finalu u četvrtak 13. avgusta (20.40h).

"Zimski dio sezone bio je sjajan. Ušla sam u takmičarski ritam, došla do nacionalnog rekorda i šeste pozicije na Prvenstvu svijeta u dvorani. Ljetnji dio bio je neplanski isprekidan kada je riječ o takmičarskom ritmu, usljed nekoliko faktora, ali smo Čele, trener Goran Obradović, i ja ostali fokusirani na tempiranje forme za Prvenstvo Evrope u Birmingemu", počela je Ivana razgovor za zvanični sajt atletskog saveza Srbije.

Objasnila je i u kakvoj se situaciji nalazi trenutno pred takmčenje.

"U ovoj konstelaciji najvažnije je da sam zdrava i da smo podigli formu. Međutim, nepunih godinu dana rada na troskoku prilično je kratak period da bismo sa sigurnošću znali koji je to nivo i za šta sam spremna, kao što smo navikli da znamo dok je u pitanju bio skok udalj. Što se ove discipline tiče i meni je sve novo. Zato ima samo dodatnog uzbuđenja, jer je sve jedna velika nepoznanica. A kako nema sigurnosti, uvijek je realno da se dogodi bilo šta. Meni je važno to što mi ne manjka adrenalina, takmičarskog fokusa i duha, kao ni iskustva, i oslanjam se na to da ću sve to iskoristiti u datom trenutku.

Otkrila je i kakvu je pomoć imala na pripremama u Sloveniji.

"Pripreme su bile dobre. Nekadašnja troskokašica Marija Martinović, našoj publici poznatija pod tim djevojačkim prezimenom, a već godinama Šestak, i njen suprug, uspješni trener Matija Šestak, naši su prijatelji. Od njih smo Goran i ja naučili mnogo toga. I ovog puta dali su nam značajne savjete u vezi sa izvođenjem određenih tehničkih detalja, koji mogu da mi olakšaju borbu sa, kako volim da kažem, bočnim vjetrovima. Oni su sastavni dio svake nove adaptacije, a svaka adaptacija zahtijeva vrijeme."

Ivana nije potpuno zadovoljna pred EP

Vidi opis Ivana Španović odgovorila na "zabranjeno" pitanje pred Evropsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 20 20 / 20

Ispričala je Ivana da nije potpuno zadovoljna pred prvenstvo Evrope, ali da će tamo dati maksimum.

"Djevojke su ovog ljeta ostvarivale lijepe daljine, što sam očekivala i od sebe. Međutim, imali smo nekoliko neplaniranih otkazivanja takmičenja, pa na ovo Evropsko prvenstvo ne odlazim sa rezultatima koje sam mislila da ću ostvariti, već sa petim rezultatom među najboljim Evropljankama. Ukoliko budem izvela skokove tehnički kako treba, to je svakako rezultat koji ću juriti ukoliko želim da se popnem na pobjedničko postolje (14.56m prim.out). To svakako želim i daću sve od sebe.

Dodatno je govorila o odluci da promijeni disciplinu i da se oproba u troskoku poslije velikih uspjeha u skoku udalj.

"Volim takmičenja. Volim tu vrstu neizvjesnosti i primjenu vještina u datom trenutku, pogotovo onda kada nije baš sve onako kako smo računali da će biti, kada postoji nešto unutar nas ili neki spoljašnji faktor koji čini sve što može da nas udalji od borbe. Svako takmičenje je drugačije, svaki pokušaj je borba, a svaki njegov početak i kraj donose neku novu lekciju kojoj se kasnije treba vraćati sa radoznalošću. Iskustvo iz skoka udalj je jedno, a ovo je sada nešto sasvim drugo. Iako sam najstarija po godinama, praktično sam najmlađa ako gledamo koliko dugo treniram troskok. Tehniku skoka udalj približili smo savršenstvu, dok je troskok trenutno smiješan kada ih uporedim. To me svakako ne demorališe, jer znam kako proces izgleda i kako sve funkcioniše. Jedino što je karakteristično za nestabilnu tehniku jeste to što ne možete sa sigurnošću da znate koliko je nešto realno i kada je ostvarivo. Zbog toga idemo jedno po jedno: prvo kvalifikacije i plasman među 12 najboljih, a zatim finale kao potpuno novo takmičenje.

Finale će se održati tri dana kasnije što nije nešto na šta je navikla.

"Jeste, meni je ovo prvi put u karijeri da između kvalifikacija i finala imam toliki razmak.

Odgovorila i na zabranjeno pitanje

Pogledajte 00:25 Ivana Španović poslednji skok u šestoj seriji Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na kraju intervjua je Ivana odgovorila i na "zabranjeno" pitanje, ono koje ne voli ni Novak Đoković - kada će u penziju? Ima 36 godina i ne odustaje...

"Ja i dalje sve ovo obožavam! Raduje me, ispunjava me i pruža mi uvid u to u kom smjeru želim da idem poslije sportske karijere. Najljepše od svega je što nemam zdravstvenih problema. Istina, zbog povrede Ahilove tetive morali smo mnogo toga da promijenimo u treningu, pa koristimo manje trenažnih sredstava, ali, uprkos svemu, ne vidim ljepši način od ovoga da trajem dok trajem. I sve to u novoj disciplini, među najboljima na svijetu. Sve je dobro. Godine čine svoje, baš kao što je i prirodno", zaključuje Ivana Španović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:12 Ivana Španović izjava posle pobede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)