Sve je počelo u Beogradu 1961: Ovako je Jugoslavija osvojila prvu medalju u istoriji, a nije imala ni halu

Legendarni Radivoj Korać je zablistao i proglašen je za MVP-ja Evropskog prvenstva.

Izvor: RTS/Screenshot

Prije 65 godina održano je Evropsko prvenstvo u Jugoslaviji koje je najavilo zlatno košarkaško doba na našim prostorima. Beograd se kao domaćin dobro pokazao, ali je ovaj događaj prijetio da bude otkazan zbog nedovoljnih kapaciteta i adekvatne sportske dvorane. Do tog momenta su se veća prvenstva igrala na Tašmajdanu pod otvorenim nebom, međutim, to nije bila opcija.

Hala 1 beogradskog Sajma morala je da bude preuređena u tu svrhu i tu je Jugoslavija osvojila prvu veliku medalju. Dosta zasluga ide legendarnom Bori Stankoviću, koji je u tom momentu bio zamjenik generalnog sekretara FIBA i znao je da je ovo jedinstvena prilika da jugoslovenska selekcija slavi pred domaćim navijačima. Aleksandar Nikolić je okupio najbolje što je Jugoslavija imala, ali je SSSR bio prejak u finalu.

BORISLAV STANKOVIC BORA bivsi kosarkas na Novogodisnjem koktelu Kosarkaskog saveza Srbije proglasenje najboljeg kosarkasa i kosarkasice hotel Kraun Plaza, Beograd 10.01.2016. godine Foto: Marko Metlas Kosarka, Koktel, Kosarkaski savez Srbije, Proglasenje najboljih

Izvor: MN PRESS

Za kratko vrijeme je nikla hala u skladu sa zahtjevima FIBA, postavljen je drveni pod između koševa, a tribine su mogle da prime 12.000 gledalaca. Postojali su problemi sa elektronikom, koji su bili zanemarljivi u odnosu na spektakl koji je priređen ljubiteljima košarke. Semafor nije mogao da registruje trocifren rezultat, a poseban izazov za organizaciju predstavljalo je to što je učešće na evropskom šampionatu uzelo 19 zemalja.

Beograd centar Evrope

Iste godine je organizovana i prva konferencija Pokreta nesvrstanih, pa je Beograd donekle bio spreman na još jedan organizacioni podvig.

Prvenstvo Evrope je održano od 29. aprila do 8. maja i otvorio ga je generalni sekretar FIBA Vilijam Džons. Među učesnicima su bile selekcije Belgije, Bugarske, Čehoslovačke, Engleske, Zapadne Njemačke, Finske, Francuske, Istočne Njemačke, Grčke, Mađarske, Izraela, Holandije, Poljske, Rumunije, SSSR-a, Španije, Švedske, Turske i Jugoslavije.

Ko je igrao za Jugoslaviju?

Na današnji dan 1961. - Košarkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila prvu medalju na evropskim takmičenjima - srebro na Evropskom šampionatu u Beogradu.pic.twitter.com/lf8dK66Zy2 — RobertRobi (@Robertdreco)May 8, 2021

Tim Jugoslavije: Radivoj Korać, Miodrag Nikolić, Slobodan Gordić (OKK Beograd), Ivo Daneu, Vital Ajzelt, Marjan Kandus, Miha Lokar (Olimpija Ljubljana), Nemanja Đurić (Radnički), Sreten Dragojlović (Crvena zvezda), Radovan Radović (Partizan), Zvonimir Petričević (Lokomotiva Zagreb), Željko Troskot (Zadar).

Stručni štab: Selektor Aleksandar Nikolić, pomoćni treneri Ranko Žeravica i Boris Kristančič i kondicioni trener Slobodan Konstantinović.

MVP šampionata i najbolji strijelac bio je Radivoj Korać, ali je SSSR opravdao ulogu favorita i u velikom finalu slavio (53:60) protiv domaćina turnira. Prethodno su redom padali timovi Grčke, Engleske, Poljske, Njemačke, Belgije, Mađarske. Osvajanje srebra na Evropskom šampionatu bilo je samo početak "kaznene ekspedicije".

Jugoslavija je na Evropskim prvenstvima osvojila zlatne medalje pet puta (1973, 1975, 1977, 1989, 1991), srebrne pet puta (1961, 1965, 1969, 1971, 1981) i bronzane tri puta (1963, 1979, 1987). Što se tiče Svjetskih prvenstava, SFRJ je i tamo bila uspješna - tri zlatne medalje (1970, 1978, 1990), tri srebrne medalje (1963, 1967, 1974) i dvije bronzane medalje (1982, 1986).