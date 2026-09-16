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Široki Brijeg ima novog trenera: Pomagao Halilhodžiću, Biliću i Štimcu, debituje protiv Borca

Široki Brijeg ima novog trenera: Pomagao Halilhodžiću, Biliću i Štimcu, debituje protiv Borca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Novi strateg Širokobriježana je Marijo Tot.

Marijo Tot novi trener Širokog Brijega Izvor: NK Široki Brijeg

Ostao je Široki Brijeg bez trenera nakon što se na klupu Veleža preselio Damir Milanović, ali nije na Pecari dugo trajala potraga za njegovim nasljednikom.

Tako će Širokobriježane ubuduće voditi Marijo Tot, koji je posljednji angažman imao u Zrinjskom kao pomoćnik Igoru Štimcu. Pomagao je, takođe, još nekolicini stratega, pa je tako bio asistent Vahidu Halilhodžiću u zagrebačkom Dinamu, Slavenu Biliću i Al Itihadu, Draganu Skočiću na klupi Irana te Željku Kopiću u Dinamu 1948 iz Bukurešta.

Takođe, značajan bio trenerske karijere odradio je u Kini, radeći u Jitengu i Jataiju.

"Daću svoj maksimum, radiću predano i pokušaću iz utakmice u utakmicu da ostvarujem što bolje rezultate. Radujem se radu sa ekipom", poručio je Tot, kojem će prvi pomoćnik biti nekadašnji prvotimac Širokog Brijega Jure Obšivač.

Tot će na klupi debitovati u nedjelju (20. septembar), kada na Pecaru (17.00) dolazi šampion Borac.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Marijo Tot NK Široki Brijeg fudbal treneri Premijer liga BiH

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