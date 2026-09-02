Meč za infarkt na Pecari: Široki Brijeg vodio do 89. minuta, pa ostao bez bodova protiv Sarajeva!

Ekipa Damira Milanovića bila je pred pobjedom, ali nije uspjela da sačuva prednost u završnici.

Izvor: Avaz.ba

Bila je ekipa Sarajeva pred porazom na Pecari, ali je u posljednjim trenucima uspjela da postigne dva pogotka i upiše trijumf (1:2).

Tim Zorana Zekića mogao je u 56. minutu da dođe do vođstva u ovom duelu, ali se Bartol Barišić propisno obrukao. Nakon što je Bartul Markovina faulirao Ivana Šarića, sudija Ermin Sivac dosudio je jedanaesterac, ali je napadač Sarajeva šutirao pored gola.

Kazna za taj promašaj stigla je u 79. minutu, kada je Luis Guedez poentirao za 1:0. Izgledalo je da će taj pogodak biti dovoljan timu Damira Milanovića za pobjedu u ovom uvijek vrućem derbiju, pogotovo što je u 89. minutu semafor Pecare pokazivao minimalnu prednost domaćih.

Ipak, u preostalom vremenu uslijedio je šok za domaće igrače i navijače. Prvo je u pomenutom 89. minutu Kolumbijac Rikardo Karabaljo pospremio loptu u mrežu nakon jedne loše reakcije domaće odbrane, da bi u šestom minutu nadoknade Agon Elezi zadao novi udarac domaćima.

Provjeravao se taj pogodak u VAR sobi, sudija Sivac je išao da pogleda snimak jer se činilo da je Jovan Ivanišević igrao rukom u ranijoj fazi napada, ali je ustanovljeno da je u pitanju bilo igranje ramenom.

U sljedećem kolu, tim Sarajeva će dočekati sastac Borca, dok će Široki Brijeg pred gostujućom publikom igrati hercegovački derbi sa Zrinjskim.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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