Marinović poslije 2:0 protiv "Želje": Utakmica pod našom kontrolom, kreirali smo veliki broj šansi

Trener Borca analizirao je duel sa Sarajlijama, u kojem je njegov tim došao do pobjede (2:0).

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Borac je ove srijede, u derbiju 5. kola Premijer lige BiH, lako izašao na kraj sa igračima Željezničara.

Čak 26 udaraca je uputio tim Vinka Marinovića na ovom meču, četiri puta je pogođen okvir gola, da bi na kraju semafor Gradskog stadiona pokazao rezultat 2:0.

"Prije svega čestitam igračima na pobjedi. Mislim da smo danas zaista kreirali veliki broj šansi. Ne znam, i u prvom poluvremenu sigurno smo imali šest-sedam, ali tek smo u posljednjem miutu do gola. U drugom poluvremenu smo dali gol na vrijeme, tako da smo imali 2:0 i možda smo tad već imali utakmicu pod kontrolom. Imali smo još nekih prilika, tako da, sve u svemu, mogu da budem zadovoljan današnjom pobjedom. Ovo je zaista bitan trijumf jer ovo je derbi, tako smo danas i postavili. Nadam se da će nam realizacija biti bolja u narednom periodu", rekao je trener Borca Vinko Marinović za TV Arena Sport nakon meča.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

"Ne volim da gubim, ali ako analiziramo, igrali smo protiv. aktuelnog šampiona, ekipe iz Konferencijske lige. Na kraju 2:0, dva gola iz naših grešaka. Ako to popravimo, zaista verujem da možemo da se nosimo sa ovakvim ekipama i prije ili kasnije biće bolje", kratko je meč u Banjaluci sumirao strateg Željezničara David Muslera.

U narednom kolu, koje se igra već za vikend, Borac će biti gost Sarajeva, dok će Željezničar pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Veležom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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