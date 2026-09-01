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Borac doveo Branimira Cipetića: Nekadašnji igrač Širokog i Lokomotive stigao u Banjaluku!

Borac doveo Branimira Cipetića: Nekadašnji igrač Širokog i Lokomotive stigao u Banjaluku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Banjalučani predstavili novog desnog beka.

Branimir Cipetić potpisao za Borac Izvor: FK Borac

Tri dana pred kraj ljetnog prelaznog roka banjalučki Borac doveo je još jedno pojačanje.

Na Gradski stadion stigao je Branimir Cipetić, nekadašnji desni bek Širkog, Lokomotive i Kišvarde.

Desni bek koji je izdanak Hajduka, ali nikada nije zaiograo za klbu s aPoljuda potpisao je dvogodišnji ugovor sa šampionom BIH.

"Spreman sam da dam sve od sebe i da napornim radom uz maksimalno zalaganje dam svoj doprinos. Idemo u nove pobjede", poručio je Cipetić nakon potpisa sa Banjalučanima.

Cipetić će značajno pojačati konkurenciju na poziciji desnog beka koju je često pokrivao Nemanja Jakšić, iako je po vokaciji štoper, a na pojedinim utakmicma povjerenje je dobijao i Viktor Rogan.

Tridesetjednogodišnji Splićanin u Borac je stigao kao slobodan igrač, nakon što mu je u maju istekao ugovor sa mađarskom Kišvardom u kojoj je proveo posljednje tri sezone.

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Tagovi

FK Borac Branimir Cipetić

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