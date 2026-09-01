Borac doveo Branimira Cipetića: Nekadašnji igrač Širokog i Lokomotive stigao u Banjaluku!

Banjalučani predstavili novog desnog beka.
Tri dana pred kraj ljetnog prelaznog roka banjalučki Borac doveo je još jedno pojačanje.
Na Gradski stadion stigao je Branimir Cipetić, nekadašnji desni bek Širkog, Lokomotive i Kišvarde.
Desni bek koji je izdanak Hajduka, ali nikada nije zaiograo za klbu s aPoljuda potpisao je dvogodišnji ugovor sa šampionom BIH.
"Spreman sam da dam sve od sebe i da napornim radom uz maksimalno zalaganje dam svoj doprinos. Idemo u nove pobjede", poručio je Cipetić nakon potpisa sa Banjalučanima.
Cipetić će značajno pojačati konkurenciju na poziciji desnog beka koju je često pokrivao Nemanja Jakšić, iako je po vokaciji štoper, a na pojedinim utakmicma povjerenje je dobijao i Viktor Rogan.
Tridesetjednogodišnji Splićanin u Borac je stigao kao slobodan igrač, nakon što mu je u maju istekao ugovor sa mađarskom Kišvardom u kojoj je proveo posljednje tri sezone.