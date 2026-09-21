Željko Obradović: Ljudi se hvataju za moj tajm-aut sa Aleksom Avramovićem, takav život danas živimo

Željko Obradović govorio je o svom radu i odnosu sa Aleksom Avramovićem u Partizanu, objašnjavajući da ne može da se sve svede na jedan njegov tajm-aut i čuveno "Aleksa".

Izvor: MN Press/YouTube/6.75range

Trener Panatinaikosa Željko Obradović govorio je u Atini o svojoj saradnji sa Aleksom Avramovićem, od kojeg je napravio plejmejkera u Humskoj i to reprezentativnog.

Svjestan je "Žoc" da je tajm-aut na kojem je dozivao Avramovića i ponavljao "Aleksa" ostao jedan od najprepoznatljivijih detalja čitavog drugog Obradovićevog mandata u Partizanu. Ipak, rekao je da bi trebalo posmatrati stvari mnogo šire od toga.

"Sve se već zna, ispričao je to mnogo puta i bez obzira na to što se ljudi hvataju za jedan tajm-aut, to je život koji živimo danas. To je ljudima danas zanimljivije, što sam tad zvao Aleksu 'Aleksa' i šta ja znam, a ne znaju koliko smo vremena proveli radili na treningu i koliki smo put prošli prelazeći od toga da on dođe kao šuter do toga da bude plejmejker. I evo, u reprezentaciji je to koliko godina, praktično nezamjenljiv. I on je to rekao i nema šta da se dodaje. Moj odnos sa Aleksom je veoma jasan i u svakom smislu korektan. Žao mi je što i on nije ostao duže u Partizanu, insistirao sam na tome, on je imao svoje ideje i razmišljanja, ali OK", kazao je Obradović u podkastu "6.75 range".

Pogledajte taj tajm-aut:

Željko Obradović i Aleksa Avramović na tajm-autu Izvor: Youtube/Sport Klub

"Već je vijest da sam se okrenuo djetetu"

"Život je postao takav da lijepa i dobra vijest više nije nešto što će ljudi željeti da vide i pročitaju. Uhvate se za nešto drugo", dodao je on.

Ima Obradović već sličan primjer u Panatinaikosu, mladog Jasona Varvaritisa (16). Krilnom košarkašu nedavno je davao instrukcije kraj klupe i taj video snimak postao je viralan među navijačima.

"Evo, sad su već vidjeli da sam se na utakmici okrenuo ka ovom djetetu i vijest je to i da sam mu pričao, a on fenomenalno reagovao, a nije vijest to da je igrao sa 16 godina 18 minuta i da je igrao sa ovim igračima sa kojima je igrao. I da je u narednoj utakmici igrao 13 minuta. Već je vijest šta sam imao na klupi sa njim i pričao".

Izvor: Printscreen/X/Ebasketbolu

"I malopre sam pričao mojima iz stručnog štaba - da je tom djetetu neko rekao prije 10 dana da će igrati sa Lesorom, Huanćom, Fransiskom i Badiom, pitao bi se 'Da li je moguće da budem u timu sa igračima'. Nemam problem sa time, moj posao je nešto što je mnogo dublje od tračarenja i praćenja tih vijesti. To me ne zanima, to dođe do mene", kazao je Obradović.

Bonus video:

Pogledajte 00:27 Željko Obradović viče na Alekseja Pokuševskog Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)