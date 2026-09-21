Bivši trener crno-bijelih još jednom se osvrnuo na okolnosti svog rastanka sa klubom iz Humske. Između redova dva puta "pecnuo" predsjednika crno-bijelih Ostoju Mijailovića.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović govorio je u podkastu "6.75 range" o svom burnom odlasku iz Partizana prošle jeseni i još jednom između redova poslao poruku predsjedniku crno-bijelih Ostoji Mijailoviću.

"Nema tu nekih specijalnih poruka, niti šta imam novo da kažem oko toga šta je meni Partizan. Nemam šta kome da objašnjavam, ko je shvatio razlog zbog kojeg sam otišao, shvatio je, ko nije - nikad neće shvatiti. Meni su dali ovdje u klubu mandat da budem tri godine trener. Nadam se da sam vam sasvim dovoljno rekao", rekao je Obradović.

"Evo, sada je dobio novi mandat", rekli su mu sagovornici i nasmijali se.

"Vaša je šala, ne moja", dodao je Žoc.

Vidi opis Željko Obradović opet "pecnuo" Ostoju Mijailovića: "Ko nije shvatio što sam otišao iz Partizana, nikad neće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pričom o "mandatu", Obradović je aludirao na izjavu prvog čovjeka Partizana da prošle godine nije imao mandat da ponudi "Žocu" novi ugovor jer je i njegov tadašnji mandat isticao.

Nekoliko puta se Obradović vratio na tu izjavu i komentarisao i pozivanje na njegove riječi tokom boravka u Partizanu da više nigdje neće biti trener.

"Držim se svojih postulata i da sam neko ko drži riječ. Znam da se pričalo da su ljudi izvlačili iz konteksta moju rečenicu 'Ili ću biti ovdje ili neću biti', ali vratiću se na ono što sam rekao - da sam ovdje jer sam potpisao sa ljudima koji su imali mandat da me potpišu. Vjerovatno je sve jasno."

Vidi opis Željko Obradović opet "pecnuo" Ostoju Mijailovića: "Ko nije shvatio što sam otišao iz Partizana, nikad neće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Bio je upitan i da li je osjećao nepoštovanje pojedinih igrača?

"Igrači preko svoje asocijacije traže prava i imaju prava na to. Tu sam da kao i svi učinim sve da se igrači osjećaju dobro. Međutim, igrači imaju i obaveze. Kada ne shvataju da su njihove obaveze isto ono što bi trebalo da se ispuni, onda tu nastaju problemi. Nisam imao probleme u odnosu na ponašanje prema meni. Međutim, problem je kada se ne ponašaju u skladu sa obavezama prema klubu i timu, tu nastaje problem. Ko je kriv? Trener, uvijek. Lični problemi ne postoje. Imam 66 godina, ti ljudi su kao moja djeca. Moja kćerka je nešto starija nego ova generacija igrača i sa njima provodim više vremena nego sa svojom djecom. Svi smo ih izabrali zajedno sa ljudima iz kluba, ali takođe moraju da shvate."

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)