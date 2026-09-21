logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznat potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Poznat potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije, u slučaju da pobijedi Sloveniju u osmini finala Evropskog prvenstva, sastaće se sa timom Belgije.

belgija potencijalni rival srbije u cetvrtfinalu evropskog prvenstva Izvor: Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Srbije saznali su potencijalnog rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Belgija je izborila plasman među osam najboljih selekcija, pošto je u osmini finala savladala Češku sa 3:1, po setovima 20:25, 26:24, 25:14, 25:15.

Belgijanci će sada čekati rasplet duela Srbije i Slovenije. Upravo će pobjednik tog susreta biti njihov rival u borbi za plasman u polufinale. Meč Srbije i Slovenije na programu je ponedjeljak od 21 čas.

Belgija je protiv Češke pretrpjela gubitak prvog seta, ali je potom uspjela da preokrene meč. Česi su u uvodnom dijelu susreta imali kontrolu zahvaljujući odličnom prijemu i napadu, ali je Belgija u nastavku pronašla pravi ritam. Posebno se istakao Sem Deru, koji je u drugom setu sa osam poena predvodio svoj tim do izjednačenja. Belgijanci su potom potpuno preuzeli kontrolu i bez većih problema osvojili naredna dva seta.

Fere Regers bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 24 poena, dok je Deru dodao 17. Sepe Roti je meč završio sa 10 poena. Kod Češke su Lukaš Vašina i Patrik Jindra upisali po 14 poena.

Bonus video: 

Pogledajte

01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Odbojka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC