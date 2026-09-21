Poznat potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Reprezentacija Srbije, u slučaju da pobijedi Sloveniju u osmini finala Evropskog prvenstva, sastaće se sa timom Belgije.

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Odbojkaši Srbije saznali su potencijalnog rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Belgija je izborila plasman među osam najboljih selekcija, pošto je u osmini finala savladala Češku sa 3:1, po setovima 20:25, 26:24, 25:14, 25:15.

Belgijanci će sada čekati rasplet duela Srbije i Slovenije. Upravo će pobjednik tog susreta biti njihov rival u borbi za plasman u polufinale. Meč Srbije i Slovenije na programu je ponedjeljak od 21 čas.

Belgija je protiv Češke pretrpjela gubitak prvog seta, ali je potom uspjela da preokrene meč. Česi su u uvodnom dijelu susreta imali kontrolu zahvaljujući odličnom prijemu i napadu, ali je Belgija u nastavku pronašla pravi ritam. Posebno se istakao Sem Deru, koji je u drugom setu sa osam poena predvodio svoj tim do izjednačenja. Belgijanci su potom potpuno preuzeli kontrolu i bez većih problema osvojili naredna dva seta.

Fere Regers bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 24 poena, dok je Deru dodao 17. Sepe Roti je meč završio sa 10 poena. Kod Češke su Lukaš Vašina i Patrik Jindra upisali po 14 poena.

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(MONDO)