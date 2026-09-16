Trener Panatinaikosa Željko Obradović poslao je poruku mira iz Atine.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Trener Panatinaikosa Željko Obradović pozvao je sve aktere u Evroligi na poštovanje i fer-plej. Bitka za trofej u Grčkoj će biti nikad jača, a strateg "atinskih" zelenih je poslao poruku mira treneru Jorgosu Barcokasu i svima u Olimpijakosu.

Obradović kaže da treneri moraju da daju pravi primjer igračima i da je trenutno najvažnije to što grčka košarka ide uzlaznom putanjom. Vrlo dobro zna kako rivalstvo može da bude opasno, pa je uputio apel pred start sezone.

"Slušajte, tokom svih ovih godina - kako onih 13 provedenih ovde, tako i onih u Beogradu, gdje duel Partizana i Crvene zvezde ima mnogo sličnosti sa duelom Panatinaikosa i Olimpijakosa - trudio sam se da činim upravo to... I ponovo ću to činiti svim svojim snagama. Sa Jorgosom Barcokasom imam takav odnos... On je to rekao, a ponoviću i ja: 'Treneri moraju da budu primjer svima.' To bi trebalo da bude samo košarkaška utakmica. Sport. Oni su bili veoma dobar tim i prošle sezone, kao i svih prethodnih godina. Imaju kontinuitet kao ekipa sa njim na klupi. To je velika prednost", rekao je Obradović i nastavio:

Vidi opis Željko Obradović smiruje strasti: Obratio se Barcokasu, spomenuo Partizan i Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Pozovimo sve da se uključe u ovo - ne samo trenere, već i igrače. Dobrodošao je svako ko može da pomogne u ovoj situaciji. Ovo je najbolji put. Pokušajmo da smirimo strasti. Grčko prvenstvo dugo nije imalo kvalitet kakav ima sada, kada u njemu učestvuju i dva tima iz Soluna. To je dobro za košarku. Hajde da razgovaramo o tome. Hajde da stvorimo zdravu atmosferu u svakoj dvorani u koju dolazimo. Na kraju krajeva, to je samo košarka. Kao što sam već rekao, moramo shvatiti koliko je važno zdravlje i da imamo samo jedan život. Uživajmo u životu, govorimo o pozitivnim stvarima, poštujmo jedni druge i učinimo sve da pokažemo svijetu koliko međusobnog poštovanja imamo", zaključio je najtrofejniji evropski trener.

Obradović ima najveće ambicije

Izvor: MN PRESS

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"Iste ciljeve koje sam postavio i 1991, kada sam počeo. Da budem spreman da odgovorim na svako pitanje svojih igrača. Da naporno radim i pripremam se, vodeći računa o svakom, pa i najmanjem detalju košarkaške igre. Kada znam da to činim, osjećam se dobro u svojoj koži. Taj osjećaj je nevjerovatno lijep. Ne postoji ništa bolje od toga", rekao je Obradović.

Atinski gigant je doveo nekoliko zvučnih pojačanja ovog ljeta, a olakšavajuća okolnost za Obradovića je što na raspolaganju ima igrače i saradnike sa kojima je već sarađivao.

"Dobra stvar je što imam igrače koji su već radili sa mnom. Tu su Kostas Slukas, Matijas Lesor i Isak Bonga. Takođe mi je veoma drago što ću uz sebe imati ljude poput Fransiska Alvertisa, Dimitrisa Dijamantidisa i Majka Batista. I ostatak stručnog štaba me poznaje. Riječ je o mladim trenerima koji odlično rade svoj posao. Ne volim ljude koji će mi po cijeli dan govoriti: 'U pravu si, u pravu si.' Želim upravo suprotno. Da diskutujemo. Želim da ih saslušam jer sam i ja čovjek. Pravim greške kao i svi ostali. Želim da razumijem u šta oni vjeruju, kakvo je njihovo mišljenje o određenoj situaciji ili o bilo čemu što je važno za utakmicu, trening."