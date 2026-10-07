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Taj što trči Ljetnjom palatom, to je Novak Đoković: "Stavim naočare i kačket, vježbam i ćigong"

Taj što trči Ljetnjom palatom, to je Novak Đoković: "Stavim naočare i kačket, vježbam i ćigong"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković podijelio svoja iskustva iz Kine, gdje je u Pekingu svakog dana u Ljetnjoj palati i gdje praktikuje ći-gong. Saznajte više o njegovim planovima za povratak.

novak djokovic trci u ljetnjoj palati i vjezba cigong Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković došao je sjajno raspoložen na konferenciju za novinare poslije osvajanja ATP 500 turnira u Pekingu i razgovarao je sa kineskim novinarima o brojnim temama. Priznao je da se svakodnevno spremao u tamošnjoj Ljetnjoj palati i da je veliki poštovalac tradicionalne kineske medicine.

"Veoma poštujem kinesku kulturu i tradiciju. Zapravo, odsjeo sam u hotelu koji se nalazi odmah pored Ljetnje palate. Išao sam tamo svaki dan. Bez šale, svakodnevno sam bio tamo. To je nekako postao dio rutine, ta šetnja oko Ljetnje palate. Ima mnogo ljudi, a ja stavim kačket i naočare, trčim ili šetam, jednostavno idem i istražujem prirodu. Volim brda. Sam boravak u prirodi i među drvećem, to mi na neki način daje dobar početak dana, dobra šetnja", kazao je on.

"Ljetnja palata je više od same prirode. To je prelijepo mesto, ali ima nevjerovatnu istoriju i tradiciju. To možete osjetiti na svakom koraku, sa toliko nevjerovatnih dinastija koje ste imali i koje su vladale zemljom", dodao je Đoković.

Pogledajte kako izgleda Ljetnja palata u Pekingu, ogroman kompleks vrtova, jezera i palata, nekadašnji carski vrt u dinastiji Đing, izgrađen 1642. godine:

"Uvijek me je zanimala kineska kultura"

"Veoma me zanima kineska kultura. Uvijek me je zanimala. Kineska tradicionalna medicina je jedan od mojih omiljenih pravaca koje pratim, da tako kažem, kada su u pitanju medicina i zdravlje. Praktikujem i neke od drevnih vještina kao što je Ćigong. Veliki sam ljubitelj Kine. Zaista jesam. Opet, ovakvi rezultati nisu iznenađenje. Nisu slučajnost. Sve te stvari se međusobno dopunjuju i čine da se ovdje osjećam zaista dobro".

"Ćigong" ili "Či kung" o kojoj je Novak pričao je oblik terapije u sklopu drevne kineske medicine, sklop koordinacije pokreta sa svjesnim disanjem i dubokom mentalnom koncentracijom:

"Novače, da li si posljednji put bio u Pekingu?"

Pitali su novinari Đokovića i da li će se vratiti u Kinu da i dogodine brani turnir?

"Vidjećemo", nasmijao se Novak. "Sigurno ću se vratiti u Peking. U kojoj ulozi i kako, to još uvijek ne znam. Iskreno, još ne znam. Trenutno ne pravim planove toliko unaprijed. Nekako više pratim kako se osjećam, koliko dobro igram, koliko brzo mogu da se oporavim. Raspored sada prilično varira. Nije više tako strogo fiksiran kao što je bio 20 godina".

Daleko je jesen 2027, ali Đoković je za kraj jedno uvjerio - sigurno će se vratiti.

"Ali vratiću se u Kinu, to je sigurno. Vidjećemo. Ne znam da li ću igrati na turniru. Volio bih. Godinu dana je u ovom trenutku prilično dug period da bih znao svoj raspored. Ali da, takođe bih volio da ovaj moj niz pobjeda ostane netaknut. Bilo bi lijepo", rekao je najveći teniski šampion u istoriji.

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00:20
Novak Ðoković viče na Troickog i ložu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Novak Đoković

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