Novak Đoković: Ne idem da slavim, nije fer

Novak Đoković je osvojio ATP 500 turnir u Pekingu, ali osjeća pomiješane emocije zbog povlačenja protivnika Aleksa De Minora.

Izvor: EPA/JESSICA LEE

Novak Đoković ponovo je uspio da ostavi svijet bez daha i da osvoji ATP 500 turnir u Pekingu sedmi put, uz impresivan skor 34-0 u tom gradu.

Poslije mnogo turbulencija, uspona, padova i poslije finala protiv Aleksa De Minora koje je trajalo samo jedan set, Đoković je stao pred mikrofon sa peharom u ruci i sa pomiješanim emocijama.

"Ni juče nisam uspio da završim meč. Jedan je od najčudnijih osjećaja u karijeri, jer nisam uspio da završim mečeve ni u polufinalu, ni u finalu. Pomalo čudan osjećaj, htio bih da slavim, jer sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina. A istovremeno, on se povukao na početku drugog seta,pa ne bi bilo ispravno, niti fer prema njemu da skačem od sreće i da budem radostan", rekao je on u intervjuu.

"Ova nedjelja me uvjerila da mogu"

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"U sebi sam veoma srećan zbog ovog ostvarenja, bila je ovo izazovna godina, mnogo puta sam se pitao da li želim da nastavim da igram dok se tako osjećam na terenu, ali ova nedjelja me je uvjerila u suprotno, još jednom, i dala mi veliko samopouzdanje za nastavak sezone", dodao je Đoković.

Ponovo je bio nepobjediv u glavnom gradu Kine.

"Ima nešto u Pekingu, ne znam šta je. Vjerovatno je to spoj više stvari, prije svega podrška navijača, moja 'veza' sa njima. Tu ne mislim samo na ovu godinu, već na posljednjih 20, koliko dolazim u Kinu. Uvijek sam se ovdje osjećao kao kuće, uživao sam u uslovima, uživam u igranju u Pekingu i Šangaju. Kao što sam rekao, veoma sam srećan i ponosan na nastupe ove nedjelje. Ponosan sam na to što sam uvijek nalazio način da pobijedim".

"Osjećao sam ogroman stres i pritisak"

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Pokušao je Novak da u rečenici "prođe" kroz sve pobjede u Pekingu - protiv Nuna Boržesa (2:0), Junčaoketea Bua (2:1), Aleksandera Zvereva (2:1), Danila Medvedeva (1:0), Aleksa De Minora (1:0).

"Još od meča 1. runde i drugog seta koji je bio težak, pa svaki naredni set do danas bio je zaista nepoznanica da li će otići u mom pravcu ili u smjeru koji želi moj protivnik. Bili su ogroman stres i pritisak, ali borio sam se, dao sam sve i veoma sam srećan. Naravno, sve to se odnosi i na moj tim."

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