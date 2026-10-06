Nakon titule u Pekingu djeluje sasvim realno da će se Novak Đoković plasirati na Završni masters.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nedavno je izjavio da planira da učestvuje na Završnom mastersu u Torinu ove godine, ukoliko se kvalifikuje za to takmičenje kao jedan od osmorice najboljih u sezoni. Mnogi su se zapitali otkud ta izjava srpskog sportiste, pošto mu Završni masters prethodnih godina nije bio prioritet, a on u tom trenutku nije bio blizu mjesta koje vodi na sjever Italije.

A onda je Đoković čitavom svijetu pokazao ko je i šta je. Ne samo da je Novak Đoković osvojio Peking i tako se približio vrhu, već je na njegovom putu do titule diskvalifikovan Danil Medvedev kojem su oduzeti bodovi osvojeni na turniru u Kini. Đoković je prišao na 190 bodova od osme pozicije, ali tek nakon što smo saznali da će i deveti igrač otići na turnir - zbog povlačenja Janika Sinera koji je završio sezonu iako je već kvalifikovan.

Vidi opis Novak Đoković stvarno hoće na Završni masters: Prišao je svjetskom vrhu i ima plan za Torino Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Đoković se trenutno nalazi na devetoj poziciji u trci za Torino i čini se da ima odlične šanse da se izbori za Završni masters. Bio bi to impresivan rezultat, posebno ako imamo u vidu da je bilo perioda sezone u kojima je veoma loše igrao, mučio se sa zdravstvenim problemima i gubio mečeve od daleko lošijih tenisera.

U ovom trenutku najveća je nepoznanica kalendar Novaka Đokovića. Navodno, on bi trebalo da učestvuje na turnirima u Šangaju i Parizu, koji su i najprestižniji u nastavku sezone. Vidjećemo da li je spreman za drugi turnir u Kini, odnosno da li planira da prijavljuje još neka takmičenja iz kategorije 250 ili 500. Na tu odluku vjerovatno će uticati i rezultati njegovi konkurenata.

Najbitnije je znati da su za sada samo Zverev i Alkaraz sigurni za Torino, a da je čak šest mjesta upražnjeno. Njima je najbliži Šelton, kojeg Đoković možda neće ni pokušati da stigne na ovoj listi, dok su mu svi ostali dostupni. Na četvrtom mjestu trke za Torino nalazi se Koboli koji je trenutno samo 700 bodova bolji od Đokovića! Trka za Završni masters:

Aleksandar Zverev - 8.760 bodova

Janik Siner - 7.950 bodova (završio sezonu)

Karlos Alkaraz - 4.560 bodova

Ben Šelton - 4.440 bodova

Flavio Koboli - 3.540 bodova

Frensis Tijafo - 3.380 bodova

Artur Fis - 3.285 bodova

Danil Medvedev - 3.030 bodova

Novak Đoković - 2.840 bodova

Aleks de Minor - 2.690 bodova

Rafael Hodar - 2.519 bodova

Tejlor Fric - 2.490 bodova

Jakub Menšik - 2.405 bodova

Tomi Pol - 2.395 bodova

Feliks Ože-Aljasim - 2.375 bodova

Koliko turnira ima do kraja sezone?

Svi najbolji tenisera svijete sele se u Šangaj, gdje će igrati masters. Tamo neće biti jedino Janika Sinera za kojeg je poznato da je završio sezonu i da se do 2027. godine neće vraćati na teren - čime je Saši Zverevu prepustio prvo mjesto na ATP listi, a još jednom teniseru otvorio mjesto na Završnom mastersu. Šangaj će biti izuzetno važna stanica u toj borbi jer donosi ogromnu količinu bodova.

Turnir u Šangaju igra se između 12. i 19. oktobra, a tek treba da vidimo da li će se Novak Đoković pojaviti na tom turniru. Prijavljen je, ali bi osvajanje titule u Pekingu možda moglo da ga udalji od nastupa - ako je previše umoran da nastavi sa takmičenjem praktično bez ikakve pauze.

Vidi opis Novak Đoković stvarno hoće na Završni masters: Prišao je svjetskom vrhu i ima plan za Torino Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tri turnira će se igrati od 19. oktobra, a teniseri će birati da li žele da se takmiče u Almatiju, Lionu ili Briselu. Gotovo je sigurno da tada na terenu nećemo gledati Novaka Đokovića, koji će sebi dati malo odmora pred furiozan finiš sezone. Turnir iz Serije 500 u Bazelu i Beču počinju 26. oktobra i za sada se ne zna da li Novak planira da ih prijavi.

Posljednji masters u godini igra se u Parizu i počinje 2. novembra, a već smo dobili najavu Novaka Đokovića da će učestvovati na tom turniru. Turnir u Stokholmu iz kategorije 250 igra se od 9. novembra, dok je od 16. novembra na programu Završni masters koji će u Torinu igrati samo osmorica najboljih na planeti. Završni turnir Dejvis kupa igra se u Bolonji, od 23. novembra.

Bonus video:

Pogledajte 01:16 Danil Medvedev o Novaku Đokoviću Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)