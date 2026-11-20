Trener Partizana Đoan Penjaroja obratio se poslije utakmice sa Bešiktašom i pobjede njegovog tima.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

U nevjerovatnom meču Partizan je uspio da pobijedi Bešiktaš i tako se digne na tabeli, a trener Đoan Penjaroja bio je više nego zadovoljan poslije utakmice.

"Dobro se osjećamo jer smo dobili. Teška utakmica, nevjerovatan protivnik: Oni se bore do kraja. Imaju talenat, Voker i Vilbekin. Na kraju su stigli i da izjednače. Srećan sam zbog svojih igrača. Prava je čast igrati u Pioniru u ovakvoj atmosferi", rekao je na startu Penjaroja.

I na ovom meču je bilo jako puno povrijeđenih igrača van stroja. "Nisu izgovori, ali od početka sezone imamo jednog ili dva povrijeđena igrača na svakoj utakmici. Nije lako. Danas sam vrlo srećan i zbog Olmena koji nije igrao na prošloj utakmici, a sada je bio vrlo, vrlo dobar", završio je on.

Kajl Olmen

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Nisu izgovori, nije lako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Sjajan je bio Kajl Olmen, statistički najbolji igrač meča.

"Dobro se osjećam, dobio sam šansu da pomognem timu da dobije ovu utakmicu i srećan sam zbog toga. Imamo Karlika Džounsa, uđe u utakmicu i sve bude ok", rekao je Olmen ukratko.

Karlik Džouns

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Nisu izgovori, nije lako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Osjećam se sjajno. Nevjerovatno je igrati pred našim navijačima. Sjajna je atmosfera i energija, oni su uvijek šesti igrač na terenu. Važna pobjeda za nas. Svi moji saigrači su iskočili. Nekoliko ih je bilo dvocifreno i uvijek je dobro dobiti ovakav meč.

Samo smo se borili posjed po posjed. Probali smo da ih zaustavimo, iako je Loni Voker igrao sjajno. Pogodili su neke teške šuteve. Imao sam loš šut na isteku vremena, pa sam probao u nastavku da se iskupim. Vjerujemo jedni drugima, trener vjeruje u nas. Kada je tako onda je nebo granica", rekao je poslije meča Karlik Džouns.

(MONDO)

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