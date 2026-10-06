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De Minor utučen poslije predaje meča: "Novače, moram nešto da ti kažem"

De Minor utučen poslije predaje meča: "Novače, moram nešto da ti kažem"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleks De Minor je predao meč Novaku Đokoviću u finalu Pekinga, pa se onda obratio srpskom teniseru.

Aleks De Minor nakon poraza od Novaka Đokovića Izvor: X/@TennisTV/Printscreen

Novak Đoković je po sedmi put podigao pehar u Pekingu i došao do skora 34-0. Ali, nije to učinio onako kako je želio. Nažalost, Aleks De Minor mu je predao meč početkom drugog seta zbog povrede. U izjavi na terenu se australijski teniser prvo obratio srpskom asu.

"Ne osjećam se baš dobro. Prvo bih htio da čestitam Novaku, njegovom timu. Bilo je nevjerovatno kao teniski fan gledati šta radiš i kako si igrao ove nedjelje. Svaka čast", rekao je De Minor i dobio aplauze sa tribina.

Zatim se obratio navijačima sa izvinjenjem. Htio je da im pruži spektakl u finalu.

"Želim da se zahvalim navijačima na podršci i da im se zahvalim. Atmosfera je posebna u Pekingu. Nisam htio da se završi ovako. Žao mi je. Želim da se izvinim mom timu, ali i da im se zahvalim na podršci. I naravno da se zahvalim svima koji su učinili da ovaj turnir izgleda ovako dobro, vidimo se dogodine", zaključio je De Minor.

Šta će biti sa Šangajem?

I jedan i drugi su prijavljeni za Masters u Šangaju. Završen je i žrijeb za turnir, već znaju svoje rivale, ali je pitanje da li će igrati. Jasno je da Australijanac gotovo sigurno neće tamo da bude, jer ne bi predao finale da povreda nije ozbiljnije prirode.

Sa druge strane Đoković je rekao da će donijeti konačnu odluku poslije Pekinga. Čeka se i to, trebalo bi uskoro da saopšti i Srbin šta je odlučio. Slobodan je u prvom kolu, dok bi u drugom mogao da igra protiv Huberta Hurkača. Doduše, Poljak je predao meč baš De Minoru u polufinalu zbog povrede tako da postoji dobra šansa da će i on da se povuče iz Šangaja.

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Tagovi

Aleks de Minor Tenis Novak Đoković

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