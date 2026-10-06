Draženova majka donijela sinovljev dres da "pogura" Cibonu u FIBA Ligi šampiona

Cibona se pobejdom protiv Galatasaraja vratila u FIBA Ligu šampiona poslije 10 godina i savladala turskog velikana poslije 40 godina. Majka Dražena Petrovića na tribinama sa dresovima svog sina.

Izvor: Twitter/BasketballCL

Biserka Petrović, majka legendarnog Dražena Petrovića, došla je u zabrebačku halu nazvanu po svom sinu, sa njegovim dresovima u ruci. Ona je prisustvovala utakmici FIBA Lige šampiona, Cibona - Galatasaraj, a na zvaničnim nalozima uz objavu je napisano "Najlepše su oči, oči moje majke", iz pjesme Miše Kovača.

I njen dolazak bio je simbolični gest u Zagrebu, gdje je Cibona odigrala prvu utakmicu u Ligi šampiona poslije 10 godina, odnosno prvi put učestvuje još od premijerne sezone tog takmičenja.

Utakmica protiv Galatasaraja imala je i značajnu simboliku, jer je Cibona pobijedila u Zagrebu tim iz Istanbula 40 godina nakon što je to učinila sa Draženom kao liderom u sezoni 1985/86, kada je "Vukove" vodio do druge uzastopne titule prvaka Evrope.

Najljepše su oči, oči moje majke ❤️#BasketballCL https://t.co/znwzLyUyYi — Basketball Champions League (@BasketballCL)October 6, 2026

Cibona ubjedljivo pobijedila Galatu

Izvor: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Ekipa trenera Ivana Rudeža (46), starijeg brata bivšeg hrvatskog NBA asa Damjana Rudeža (40), pobijedila je Galatasaraj velikom razlikom - 96:76 (24:24, 26:18, 21:19, 25:15). Najefikasniji u zagrebačkom timu bio je 26-godišnji američki bek Malik Betl sa čak 32 poena i uz šest ubačenih trojki iz sedam pokušaja. Pratili su ga takođe precizni hrvatski bek Roko Badžim sa 19 poena (5/6 za tri) i krilni centar Lovro Mazalin, sa 18 poena.

U turskoj ekipi pod vođstvom Italijana Đanmarka Poceka po 13 poena postigli su bivši košarkaši Partizana - krilni centar Alen Smailagić i plejmejker Aleksej Nikolić. Bivši plejmejker Zvezde Nikola Ivanović ubacio je sedam poena.

Zagrepčani se nisu odazvali u velikom broju

Navijači Cibone u Draženovom domu - arhivska fotografija

Izvor: MN PRESS

Hrvatski velikan vratio se u evropsko takmičenje pred malim brojem gledalaca, jer je na tribinama bilo oko 2.000 navijača. Utakmici je prisustvovao i direktor FIBA Lige šampiona Patrik Komninos.

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(MONDO)