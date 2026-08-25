Zoran Čutura: "Zagreb bio provincija, mnogi 'zaboravili' ko je napravio Cibonu"

Bivši as reprezentacije Jugoslavije Zoran Čutura govorio je o tome kako je bilo živjeti u Zagrebu do osamdesetih i kako je veliki sportski događaj transformisao glavni grad Hrvatske - Univerzijada 1987. Naravno, i Cibona je imala ogroman uticaj na to.

Izvor: MN Press / youtube/screenshot/ Daneger and Stacey

Bivši jugoslovenski i hrvatski košarkaški as Zoran Čutura (64) jedan je od najvećih igrača u istoriji Cibone, sa kojom je osamdesetih bio dvostruki prvak Evrope, dvostruki osvajač Kupa pobjednika kupova, trostruki osvajač Jugoslavije... I naravno, saigrač legendarnog Dražena Petrovića.

U intervjuu za produkciju "Cinnesport" govorio je o počecima stvaranja moćne Cibone, pod komandom jednog od najvećih trenera jugoslovenske škole u istoriji Krešimira Novosela.

"Zagreb je do 1979, 1980. zaista bio provincija. Možda se to najljepše može reći jednom rečenicom - da su ulice bile osvjetljene mutnim žaruljama i radile u suštini do devet uveče, a poslije toga su bili organi reda i mira i carevali ulicama, do Univerzijade se dogodila bitna transformacija Zagreba u ono što je manje-više danas", kazao je Čutura, rođeni Zagrepčanin.

"Na tom valu kreativnosti stvorila se i velika, veličanstvena Cibona, čiji je otac i stvoritelj gospodin Mirko Novosel, i ne samo on, nemojte zaboraviti da je Cibona tvorevina Partije, što je iz istorijske perspektive mnogo ljudi zaboravilo ili se ne želi sjećati, ili je tu neka kolektivna amnezija. To je bio gradski projekat, koji se pokazao prilično uspješnim", dodao je on.

Malo je trofejnijih od Čuture

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Čutura je rođen u Zagrebu u martu 1962. godine, proigrao je u KK Industromontaži, a 1981. godine je postao dio najslavnije generacije Cibone i jednog od najjačih timova u istoriji jugoslovenske košarke.

U dresu reprezentacije Jugoslavije bio je šampion Evrope 1989. godine u Zagrebu i šampion svijeta u Argentini 1990, oba puta pod vođstvom selektora Dušana Dude Ivkovića. Takođe, osvojio je sa "plavima" i srebro na Olimpijskim igrama u Seulu, 1988. godine. i bio je dio nacionalnog tima i pod vođstvom selektora Krešimira Ćosića - na Svjetskom prvenstvu u Španiji 1986. i na Eurobasketu 1985.

Poslije karijere postao je sportski novinar i kolumnista, pa je 2008. godine dobio i nagradu za najboljeg hrvatskog sportskog novinara dok je pisao za Jutarnji list.

"Dražen je rušio barijere"

Proveo je Zoran Čutura godine uz Dražena Petrovića i kraj njega je osvojio niz trofeja u Zagrebu. U pokušaju da ga opiše, dao je jedan od najljepših i najemotivnijih opisa legendarnog "Košarkaškog Mocarta".

"Opisati ga u nekoliko riječi je nemoguće, a pogotovo je nemoguće biti original u tome, jer je sve rečeno i zapisano. Bio je besprijekorna košarkaška mašina, čovek koji je imao svoj cilj, težio je tom cilju i nažalost, nije ga dostigao u potpunosti jer ga je tragedija spriječila u tome. Bio je čovjek koji je rušio barijere i utirao je puteve kojima su drugi iza njega lakše prolazili, zahvaljujući njemu", rekao je Čutura u intervjuu za Hrvatsku-radio televiziju početkom vijeka.

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