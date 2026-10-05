Selektor "orlova" Veljko Paunović ispričao poslije poraza od Holandije da je vidio dvije vrlo bitne stvari u svlačionici koje mu daju optimizam za dalje.

Izvor: EPA/ANDREU ESTEBAN

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve četiri utakmice u oktobarskom ciklusu Lige nacija, ali za razliku od prve tri - zaista je u Ajndhovenu protiv Holandije (1:2) bilo stvari kojima možemo da budemo zadovoljni. Srbija je manje griješila u odbrani, stvorila je daleko više prilika za gol nego u ranijim mečevima, a malo koncentracije i sreće falilo je da odnesemo makar bod sa ovog teškog gostovanja. Ipak, selektor Veljko Paunović obijeđen je da će se to jednog dana vratiti njegovoj ekipi.

"Šta sam vidio u svlačionici? Samopouzdanje i ono kada vas nešto boli, a kažete da će jednog dana da nam se vrati, ovo ćemo da naplatimo jednog dana. Takav osjećaj je bio u svlačionici", rekao je Paunović i dodao da njegova ekipa nije bila baš sasvim na visini zadatka u Ligi nacija, ali će izvući dobre pouke i zaključke.

Zašto je Paunović ljut na sudije?

Pogledajte 00:27 Veljko Paunović se iznervirao Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Veljko Paunović protestovao je u završnici meča protiv Holandije kada je dobio žuti karton. Psovao je Donatasa Rumšasa iz Letonije, bacio je i trenerku od frustracije, a i na konferenciji za medije morao je da se dotakne sudijskog kriterijuma.

"Ne možemo da prihvatimo mi kao ekipa koja daje od sebe, koja je u fazi gdje još pronalazi sebe protiv ekipe koja je jedna od najboljih u Evropi i svijetu da dobijemo ovakvo suđenje. Toliko imam da kažem, da je bolje da ne kažem. Vidjeli ste i sami kako sam reagovao. Volio bih da znam gde mi možemo da pošaljemo naš utisak, čisto za dobrobit fudbala, mislim da reprezentaciji kao što je Holandija, Njemačka nema mjesta da se pomaže. Oni su top reprezentacije, njima ne treba pomoć", kaže Paunović.

Vidi opis Veljko Paunović: "Ušao sam u našu svlačionicu i vidio dvije bitne stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Posebno je hvalio Gudelja i Cvetkovića koje smo dobili za budućnost u ovom meču, dok je bio zadovoljan i kako smo timski izgledali tokom većeg dijela utakmice.

"Što se tiče naše utakmice mislim da je naša najbolja u globalu. Prvo poluvrijeme kao i drugo poluvrijeme koje smo završili izvanredno, imali smo padova gdje smo prepustili previše baš pred drugu zamjenu, previše posjed lopte i iz te akcije smo primili gol. Nismo uspjeli da napravimo faul ili da oduzmemo loptu kako bismo napravili prekid, sa tim smo malo zakasnili. Mislim da je ekipa pokazala borbenost. Mi ovdje nismo došli da nam sijeku glave. Bilo kako bilo, borimo se do kraja, daćemo sve od sebe. Ono što je najvažnije, ovo je plan, ovako ćemo da ih napadnemo, ovako ćemo da se branimo i momci su sve odradili kako treba...", rekao je Paunović.

Da li smo popravili sliku?

Izvor: MN PRESS

"Mehanizmi sada postaju sve bolji. Samo nam treba efikasnije rješavanje problema koji nam stvaraju protivnici, npr. trčanje iz drugog plana, kada nam izvuku štopere, pa popunjavanje tog prostora. I jedna od stvari, ako to popravimo u ovakvoj konstalaciji, ako popravimo sada naše ofanzivne tranzicije kada oduzmemo loptu, kada je usmjerimo bolje ka našem saigraču, da te sve naše lopte budu naše, protivnik će se drugačije ponašati u njihovoj organizaciji utakmice protiv nas", rekao je Paunović i dodao:

"Drago mi je da vi tako kažete (da je pozitivan utisak, prim. aut.), osjećam da sam morao sve da učinim da popravim sliku. Vidjeli ste kako se cijela ekipa popela u šesnaesterac. Opet kažem, zašto se svira kraj kada mi osvojimo i tu posljednju loptu kada je Vanja osvojio, još smo u posljednjoj trećini i svira se kraj. Od čega ima strah. Meni je jako drago da tako kažete, jedno dobro izdanje, rezultat nije takav što bi nam pomoglo da kažemo "e, ovo već liči kako treba", ali oprezno isto, jer naučio sam kroz rad i kroz našu ekipu da još nismo konstantni. Četiri utakmice jesu puno, mislim da smo uspjeli da izbalansiramo premor igrača, nismo imali bitnije povrede, ali igra da nam ostane i utisak i naravno rezultati. Pratićemo kako smo završili i imaćemo kao dobar uzorak".

Da li je Srbija formirala ekipu?

Izvor: MN PRESS

Bilo je mnogo novih igrača, mnogo je onih i koji su nedostajali, pa Veljko Paunović ističe da nije još sve formirano i da predstoji još audicija u novembru.

"Ne skroz, ne bih volio da zatvorim tu grupu. Imam na umu još neke mlade igrače, ali i ove iz ove grupe koji mogu da dobiju prilike. Planirao sam da Vanja Dragojević igra, međutim, desile su nam se neke situacije i morali smo da modifikujemo drugačije. Isto tako još neki momci koji su mogli više da igraju. Ne želim sada ništa da zatvorim, imamo mnogo bolji utisak o grupi igrača koja može da nosi kroz kvalifikacije, ali još uvijek želim da dopunjavam, čak i igračima koji danas nisu bili tu, a ranije su dolazili", zaključio je Veljko Paunović.

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Pogledajte 01:43 Veljko Paunović zaplakao u prenosu Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)