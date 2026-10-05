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Mihajlo Cvetković: "Dušan Tadić me bodrio još od zagrijavanja, sve mi govorio"

Mihajlo Cvetković: "Dušan Tadić me bodrio još od zagrijavanja, sve mi govorio"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mihajlo Cvetković postigao je prvi gol za reprezentaciju Srbije, a Dušan Tadić mu je pružio podršku tokom utakmice protiv Holandije.

mihajlo cvetkovic dusan tadic me bodrio od zagrijavanja Izvor: TV Arena sport

Mihajlo Cvetković (19) postigao je svoj prvi gol u dresu reprezentacije Srbije i pokazao je da je ne samo naša budućnost, nego i sadašnjost. Nažalost, njegov gol koji je dao u 34. minutu utakmice u Ajndhovenu, nije bio dovoljan da dođemo do prvih bodova u Ligi nacija, pošto je na kraju Holandija slavila 2:1.

Holandija - Srbija 1:1
Izvor: TV Arena sport

"Presrećan sam zbog prvog gola, kada sam vidio da ulazi, ne mogu da opišem taj osjećaj. Presrećan sam, ne bih da ističem gol, žao mi je što ovu borbu i našu snagu koju smo imali nismo iskoristili, odnosno da nismo izvukli bod ili tri", rekao je Cvetković za TV Arena Sport poslije meča, svjestan toga da je imao još nekoliko šansi koje je mogao da pretvori u gol ili dva, tako da je i sam rezultat na semaforu mogao da bude drugačiji.

Hvalio ga i Dušan Tadić

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Odmah poslije meča kapiten državnog tima Dušan Tadić hvalio je Mihajla Cvetkovića, a mladi napadač priznao je da mu takve riječi i te kako imponuju.

"Sigurno da znači podrška, od zagrijavanja sam osjetio tu podršku Dućinu, pričao mi gdje da se krećem i kako da tražim loptu, drago mi je što mogu da dijelim svlačionicu s njim i da naučim od njega. Žao mi je što nismo uspjeli da izjednačimo. Imali smo šanse, nismo ih iskoristili, ostaje žal za tim", zaključio je on.

Ko je Mihajlo Cvetković?

Radi se o napadaču Anderlehta koji ima samo 19 godina, a koji se već nekoliko sezona spominje kao srpski najtalentovaniji igrač. Ponikao je u Čukaričkom i bio je jedan od najtraženijih igrača u ljeto 2025. godine, kada ga je kupio belgijski Anderleht za 3,2 miliona evra, pobijedivši Zvezdu u nadmetanju.

Već u svojoj prvoj sezoni u Belgiji postao je standardan, a ove sezone dao je četiri pogotka na 13 utakmica. Momak iz Niša ima za sada 14 golova i tri asistencije u dresu "ljubičastih", a snalazi se i kao napadač i lijevo krilo.

Kao napadač Čukaričkog, postigao je 13 golova na 62 utakmice, a vlasnik je i najbržeg gola ikada u Superligi Srbije - devet sekundi.

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Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Mihajlo Cvetković Srbija

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