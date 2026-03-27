Nevrijeme nanijelo ogromnu štetu dvorani "Dražen Petrović" u Zagrebu

Autor Nebojša Šatara
Dvorana "Dražen Petrović" pretrpjela je velika oštećenja zbog vremenskih nepogoda u Zagrebu

dvorana drazen petrovic ostecena zbog olujnog vremena Izvor: Facebook/Zagreb.info/Facebook/HRT Sport/Screenshot

Hrvatsku je potreslo veliko nevrijeme, a vremenske nepogode gotovo su ruinirale poznatu dvoranu "Košarkaški centar Dražen Petrović". Krovna konstrukcija je pukla, pa voda s krova pada pravo na parket.

Olujno nevrijeme u Hrvatskoj nanijelo je mnogo štete. Da su nepogode katastrofalne svjedoči i činjenica da djeca ne idu u školu, ali i da su mnogi objekti poprilično oštećeni. Između ostalog, veliku štetu pretrpjela je i kultna dvorana koja nosi ime Dražena Petrovića. "Kupola je pukla, dijelovi su pali na parket i sada prokišnjava. Dvorana je zatvorena dok se šteta ne sanira, a zaposleni rade od kuće", navodi "Index".

Pogledajte kako izgleda dvorana posijle nepogoda: 

Na snimku koji kruži društvenim mrežama jasno se može vidjeti da je krovna konstrukcija probijena i da se njeni dijelovi nalaze na parketu. "Situacija je baš loša - kupola se pomjerila i pukla na pola. Vjetar ju je bukvalno izbacio iz ležišta. Zatvorio sam dvoranu da se neko od djece ne povrijedi na treningu, dok se vrijeme ne smiri", rekao je autor na snimku koji je objavio "Zagreb.info".

Riječ je o dvorani koja ima kapacitet 5.048 mjesta, a ime je dobila po košarkaškoj legendi. Trenutno u dvorani Dražen Petrović trenira i igra Cibona, dok mečeve igraju i Dinamo Zagreb, ali i Hermes Analitika.

Dvorana je prvobitno nosila naziv Sportski centar Cibona, ali je 1993. ponijela ime NBA zvijezde. Inače, izgrađena je 30. juna 1987, neposredno pred Univerzijadu.

